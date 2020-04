Los agricultores bona fide tendrán hasta el 31 de octubre para renovar su certificación, luego de que el Departamento de Agricultura emitió una orden administrativa para extender el periodo tras la emergencia generada por el coroanvirus COVID-19.

Para el 31 de diciembre, la agencia espera haber evaluado y emitido una determinación a todos los agricultores que presenten la solicitud durante la fecha indicada.

"La gobernadora Wanda Vázquez Garced emitió una Orden Ejecutiva mediante la cual decretó un toque de queda y ordenó el cierre total y parcial de varias actividades, con el fin de reducir las probabilidades de contagio con el COVID-19. Nuestros agricultores están exentos de esa normativa, no así las agencias que le reglamentan. Es imperativo que los agricultores continúen operando para no interrumpir la cadena de distribución de alimentos a la ciudadanía, de manera que nadie tendrá que preocuparse por no tener la certificación bonafide por el momento", explicó el secretario Carlos Flores en un comunicado de prensa.