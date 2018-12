Este fin de semana navideño, 22 y 23 de diciembre, vendrá acompañado por aguaceros dispersos para los pueblos del este, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Las temperaturas fluctuarán entre los bajos 60 y altos 70 grados Fahrenheit. Mientras, vientos de hasta 15 nudos vendrán del este.

Un riesgo moderado de corrientes marinas, por su parte, afectará a las playas del norte y Culebra, informa el SNM. Olas de 3 a 6 pies para el Atlántico y de 2 a 4 pies para el Caribe fueron pronosticadas.

