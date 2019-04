Aguaceros y tronadas debido a una vaguada leve sobre la isla continuarán afectando hoy, domingo, las condiciones del clima, informó el Servicio Nacionalde Meteorología (SNM)

La meteoróloga del SNM Rosalina Vázquez especificó, además, que las lluvias fuertes continuarán afectando a los municipios de Villalba, Ponce, Orocovis y Ciales.

Villalba: Strong showers & Tstorms develop across this municipality. Ponding of water on roads is occurring. Aguaceros fuertes y tronadas se desarrollan sobre este municipio. Acumulación de agua en carreteras está ocurriendo. #prwx pic.twitter.com/k4CCE01kwW — NWS San Juan (@NWSSanJuan) April 28, 2019

Precisamente, en Villalba las lluvias provocaron acumulación de agua en las carreteras.

De igual forma, en la zona metropolitana se han reportado inundaciones en las calles, expresos y zonas de poco drenaje. Entre las áreas que resultaron afectadas estuvo Hato Rey, específicamente cerca del centro comercial de Plaza Las Américas.

“Es una vaguada leve lo que nos está afectado. El área metropolitana está siendo afectada por aguaceros leves, pero en un momento eran de moderados a fuertes. No se descarta que se emita un aviso de inundaciones”, indicó Vázquez.

Los aguaceros se estarán moviendo, además, sobre la costa de Puerto Rico.

De hecho, el SNM emitió una advertencia de inundaciones urbanas hasta las 1:30 p.m. para Naguabo, en donde se han reportado aguaceros prologados que han provocado una acumulación de agua de dos pulgadas.

Durante la tarde se esperan lluvias sobre el interior, sur y el oeste de Puerto Rico.

Este panorama lluvioso se podría extender hasta mañana debido a un aumento en la humedad. Una masa de aire más seca se moverá sobre la región el martes por la tarde y el miércoles.

Mientras tanto, se espera que hoy las condiciones marítimas se mantengan tranquilas con olas por debajo de cinco pies y vientos de hasta 15 nudos.

Un aviso de inundaciones repentinas se emitió hasta las 5:30 p.m. para Río Grande, Fajardo, Naguabo, Luquillo y Ceiba. Lluvias torrenciales con vientos en exceso de 30 mph y rayos frecuentes se sentirán en el área.

El SNM emitió una nueva advertencia de inundaciones hasta las 7:00 p.m. para los municipios de Añasco, Isabela y Moca, y otra hasta las 7:15 p.m. para los municipios de Comerío, Aguas Buenas, Morovis, Guaynabo, Naranjito, Bayamón, Barranquitas, Jayuya, Ciales, Orocovis y Corozal.

De acuerdo al SNM, aguaceros entre moderados a fuertes pueden llevar a un rápido aumento en el nivel de quebradas y ríos. Además, hay una amenaza de ráfagas de vientos

Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones. Until | Hasta… 7:15 PM AST APR 28. #prwx #usviwx pic.twitter.com/w4ByM0FAHA — NWS San Juan (@NWSSanJuan) April 28, 2019