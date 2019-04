El gobernador Ricardo Rosselló anunció este lunes la página https://porferry.com en la que ya se están vendiendo boletos para el transporte marítimo a las islas municipios de Vieques y Culebra.

La página fue viable gracias a un contrato -solo por tres meses- con la empresa Ticketera en la que el gobierno pagará $92,000 y, de no alcanzar los 11,600 boletos por mes, deberán pagar $35,000 adicionales, dijo el primer mandatario en conferencia de prensa en La Fortaleza junto a la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez, entre otros funcionarios del gobierno.

La iniciativa, dijo Rosselló Nevares, forma parte de los pasos previos a la creación de una empresa que se encargue del transporte marítimo mediante una alianza público privada (APP).

“Este servicio en línea permitirá agilizar la gestión de transporte y que el traslado a cada uno de estos destinos sea de disfrute, ya sea para viaje de placer o para realizar gestiones de la vida diaria”, sostuvo el primer mandatario

Sin embargo, aclaró que se trata de un proyecto piloto y que los boletos disponibles son limitados. Precisó que son 20% del total de los boletos vendidos, que son de 75,000 mensuales.

“Se está poniendo un porcentaje para acomodar a los pasajeros. No queremos que una sola persona los acapare”, sostuvo Rosselló Nevares.

“Esto es una primera fase y en las próximas fases vamos a estar trabajando con las alianza público privada (APP) haremos un RFP (solicitud de propuesta) sobre las necesidades que tengamos”, puntualizó el gobernador.

Además, aquellas personas que no posean internet o que no tengan un celular no podrán hacer la compra en línea. Esto porque -según explicó la directora de la ATM, todo comprador recibirá su boleto a través de un celular. Ahora bien, una persona solo podrá comprar cuatro boletos, destacó Pérez.

La funcionaria dijo que, por el momento, no tendrán disponibles boletos para carga sino solo para pasajeros.

“Eso se está contemplando para una fase próxima” dijo Pérez.