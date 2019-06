La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, aseguró hoy, lunes, que desconoce cuál será el futuro de las pensiones del magisterio tras el rechazo de los docentes al acuerdo al que llegó el sindicato con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Según la líder magisterial, de los 29,900 maestros que tiene el Departamento de Educación, en la votación solo participaron 7,000, de los cuales cerca de 4,000 emitieron un voto en contra.

Díaz denunció que el resto de los gremios que representan a los maestros convirtieron su lucha en contra el acuerdo en una personal en su contra.

“No piensan (los gremios) en que los maestros no tienen Medicare, no tienen Seguro Social, que tienen una pensión que está en el limbo porque están pagando un 9% y no hay un fondo en un fideicomiso para su pensión”, estableció en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM).

“Aquí ganaron los bonistas y perdieron los maestros por confiar en los que siempre se oponen a lo que uno consigue. Si traición es luchar por los maestros, los traicioné”, añadió.

Asimismo, la presidenta mencionó que “mientras pasen los días buenos de no pagar la deuda” las pensiones se seguirán pagando, pero que ese no será el panorama a largo plazo.

Ante eso, Díaz sostuvo que el gobierno ahora tiene que responder a los maestros cumpliendo su promesa de no reducir las pensiones.

El gobernador Ricardo Rosselló aseguró que no era necesario llegar a un acuerdo con la Junta porque el gobierno había realizado los ahorros necesarios para no tocarlas.

“El gobernador le prometió mantener las pensiones de 75% y 65% y 30 años. Se le ofreció, ¿pero cuánto tiempo más va a estar el gobernador y cuánto dinero va a tener. Ahora a él le corresponde cumplirle porque eso fue la mejor oferta”, estableció.

Díaz indicó que, aunque ella conoce “lo que viene” para las pensiones de los maestros, la incertidumbre ahora es mayor.