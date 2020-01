Para el alcalde de Guánica, Santos Seda, la crisis que atraviesa el municipio a causa de los múltiples sismos que se han registrado en la zona y que han provocado el colapso de 28 residencias es “peor que el huracán María”.

“Yo considero esta crisis que nosotros estamos viviendo peor que el huracán María”, expresó el ejecutivo municipal durante una conferencia de prensa celebrada en las oficinas de Manejo de Emergencia Municipal.

Ante preguntas de porqué entendía que esta crisis es peor a la que atravesó tras el huracán María, Seda respondió su expresión respondía a lo que representaba un terremoto. “Un terremoto no avisa, no sabemos por dónde viene, no sabemos cómo va a azotar. Lamentablemente este ha sido (el sismo de la madrugada de hoy), en horas de la noche, cerca de la mañana que todavía está oscuro, nos ha cogido durmiendo”, abundó.

“Ha sido fuerte. Aparte de eso la gran mayoría de esta generación vivió lo que fue George, pero en esta ocasión…ninguno de esta generación había vivido un terremoto aquí en el pueblo de Guánica y es difícil cuando uno tiene hijos”, abundó.

Seda detalló los daños que ha sufrido el municipio a causa de los sismos recientes, específicamente el registrado la madrugada de hoy 6.6 de intensidad. Al momento, se han contabilizado 28 residencias destruidas, 99 averiadas y 21 a punto de colapsar para un tptal de 148 estructuras afectadas.

Igualmente, se han identificado cinco establecimientos comerciales destruidos, dos escuelas con daños mayores y el centro de gobierno. “Estamos hablando de dos edificios públicos que quedaron destruidos totalmente”, puntualizó el alcalde.

En cuando a las vías de rodaje, dijo que determinaron cerrar un tramo la PR-333 que conduce a la playa de Caña Gorda y da acceso a los sectores San Jacinto y Pitirre. Dijo que ante esta determinación estarían abriendo un camino alterno para los residentes de estas comunidades.

“La carretera 333 corre peligro y he dado la instrucción de que ese tramo se cierre. Queremos que nuestra gente esté segura. Hay muchos desprendimientos de rocas grandísimas, igual que la carretera está totalmente agrietada y esto representa un peligro a la vida”, planteó el alcalde.

A la conferencia asistió también el secretario de Salud, Rafael Rodríguez; y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

✉ Email Aurea Santiago, encargada del comedor de la escuela Agripina Seda en Guánica, recorre los escombros del recinto que colapsó tras el temblor.

Santiago indicó que prácticamente vio toda la construcción del plantel en el cual su papá también laboró.

Apenas unos cuantos escritorios se salvaron del colapso total de la edificación.

La estructura no aguantó el temblor de magnitud 6.4 que se registró a las 4:24 a.m., ni el sismo subsiguiente de magnitud 5.6.

El edificio de tres pisos colapsó casi en su totalidad en varias partes.

La escuela servía a un total de 434 estudiantes.

Por suerte, la escuela no estaba abierta al momento de ocurrir el temblor luego que el gobierno atrasó el inicio de clases.

La escuela Agripina Seda fue uno de 11 planteles en Guánica que sufrieron daños moderados o severos a causa de los temblores.

Santiago dijo a El Nuevo Día que "jamás pensé que iba a pasar esto. Es una tristeza para Guánica".

César González, comisionado de seguridad de Educación, e Iris Berríos, superintendente de la región Ponce, inspeccionan la estructura de la escuela.

Varios perros se dieron la tarea de explorar los escombros pese al peligro latente de que la estructura continuará derrumbándose.

La mayoría de los edificios del plantel colapsaron, y los que quedaron en pie parecían haberse jamaqueado de un lado a otro.

González dijo que "Hasta este momento, tenemos 11 escuelas, de 73 que se han inspeccionado, y que han sufrido daños".

Reynaldo Cancel Santos laboraba como conserje de la escuela y también llegó hasta el edificio para ver los daños.

Santos, en la foto junto con Santiago, indicó que llevaba 16 años trabajando en la escuela.

González dijo que hay preocupación en la agencia sobre cuántas de las 856 escuelas en la isla pueden resistir un temblor mayor.

El comisionado de seguridad de Educación añadió que el total de escuelas con daños estructurales podría aumentar.

Mientras, Berríos dijo que, al momento, no ha decidido a qué escuela se trasladarán los estudiantes de la Agripina Seda.

Al momento, agregó, 217 personas permanecen refugiadas en el coliseo Mariano “Tito” Rodríguez. Seda indicó que solicitó la asistencia de médicos y otros profesionales de la salud, incluyendo psicólogos, para prestarle servicios a los damnificados.

Igualmente, le solicitó al secretario del Departamento de Salud una serie de carpas para colocarse en el exterior del refugio, ya que la mayoría de los damnificados no quieren estar ni dormir dentro de la estructura por miedo a un derrumbe.

“Reconozco el temor que ellos tienen y a mi me pasaría igual. Yo no encuentro como llegar ami casa y de igual forma se tienen que sentir ellos”, señaló.