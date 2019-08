Alcaldes de la zona oeste expresaron sus preocupaciones con la falta de materiales en los refugios y por las familias que aún viven bajo un techo azul, mientras el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo, aseguró que los pueblos de la zona oeste se encuentran preparados para enfrentar los efectos de la tormenta tropical Dorian.

Acevedo, junto al Secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, y el director regional del NMEAD, Alberto Trabal, se reunieron con alcaldes y directores de Manejo de Emergencias municipales para ultimar detalles ante el paso del fenómeno atmosférico por la zona.

"Esta reunión es para ultimar detalles o alguna preocupación que tengan de las agencias estatales o alguna ayuda que les falte y nosotros podamos coordinarla", sostuvo Acevedo.

Al encuentro asistieron el alcalde de Hormigueros, Pedro García; Marcos “Turin” Irizarry, de Lajas; Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz, de Cabo Rojo, Gilberto Pérez, de Maricao, y Edwin Soto, de Las Marías.

De igual forma, dijeron presente representantes de Mayagüez, San Germán y Sabana Grande, entre otros.

Entre las preocupaciones que los alcaldes trajeron figuran la falta de algunos equipos para habilitar los refugios y para atender los cuerpos de aguas que podrían provocar inundaciones en la zona.

De igual forma, fue tema de discusión la cantidad de familias que aún viven bajo residencias cubiertas de toldos azules desde hace ya dos años.

“Sabemos que los techos azules es un problema inminente. Esa es una de las razones por las cuales esta noche (martes) estaremos abriendo, al menos, un refugio por municipio basado en las prioridades y necesidades que establezcan los alcaldes. Estamos en conocimiento del inventario de desalojo de los diferentes alcaldes”, apuntó el comisionado de NMEAD.

“Al integrarse el Departamento de Seguridad Pública, lo que se estableció fue una interoperabilidad de los diferentes componentes del departamento, que incluye la Policía, Bomberos, Manejo de Emergencias y Emergencias Médicas. Eso nos ha permitido tener una mejor coordinación desde mucho antes”, apuntó.

Los alcaldes de Hormigueros y Lajas expresaron su preocupación por la falta de generadores de energía en sus principales refugios.

“En mi caso, desde antes de María el generador de la escuela Segundo Ruiz Belvis está dañado. He insistido con Edificios Públicos a través de cartas y llamadas y lo último que me comunicaron era que costaba$50,000 arreglarlo. Yo no creo que cueste una cantidad como esa”, sostuvo García, quien indicó que también la cisterna está dañada.

Acevedo aseguró que algunas de las peticiones de reparaciones de cisternas y generadores eléctricos serán solucionadas durante el martes o miércoles.

Mientras, el vicealcalde de Mayagüez, Heriberto Acevedo, trajo sobre la mesa la preocupación que por años ha denunciado su ayuntamiento sobre la limpieza del río Yagüez. La situación llevó al municipio a demandar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), litigio que aún se ventila en los tribunales.

El secretario de Seguridad indicó que ese tema ya fue discutido en la reunión y se comprometió a darle seguimiento con las autoridades pertinentes, aunque no pudo ofrecer alguna solución inmediata en caso de que el fenómeno atmosférico provoque el desborde de ese cuerpo de agua.

“Yo tuve la oportunidad de hacerle el planteamiento a la secretaria del DRNA. Ahora tendremos la oportunidad también de sentarnos con las autoridades federales para ver qué podemos hacer para resolver este tema, especialmente del río Yagüez. Nos estamos llevando el insumo de la preocupación y vamos a buscar las alternativas. En término de tiempo, de aquí a mañana, no (tengo una alternativa), pero es algo que tenemos que trabajar y le vamos a dar atención a esto”, aseguró.

En la reunión también se discutió cómo se repartirían los suministros a los municipios de la zona.

“Va a ser como lo hicimos para el huracán María. Se abren unos almacenes alrededor de Puerto Rico. En este caso, si solo se afecta la parte sur y oeste de la isla, los centros van a estar destinados en esta área. Los municipios recogen en los puntos de distribución y entonces reparten a sus comunidades”, manifestó Acevedo quien identificó que los puntos de distribución en esta zona estarán ubicados en Ponce y Mayagüez, además de que cada municipio tendrá un punto de distribución adicional.

“La diferencia es que FEMA (la Agencia Federal de Manejo de Emergencias) ahora tiene cinco almacenes para suministros. De ahí es que nosotros sacamos para los 14 puntos que se instalan alrededor de la isla. ¿Cuál es la diferencia? Que para María salían de un solo almacén de FEMA. La distancia era más larga y había que esperar más por los suministros. Ahora, al tener cinco puntos diferentes, se nos hace mucho más fácil que el suministro llegue a las instalaciones donde los municipios van a recoger”, apuntó.

Acevedo sostuvo que, en horas de la noche del martes, personal de su agencia se estarán movilizando a distintos puntos de la zona oeste para asistir a la oficina regional de NMEAD, conocida como la Zona V así como a los alcaldes.

"Listo el plan" desde le 2018

Por otro lado, Acevedo aseguró que el Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos de Puerto Rico, que la gobernadora Wanda Vázquez firmó el pasado lunes, está listo desde hace más de un año.

“Ese plan comenzamos a trabajarlo en enero del 2018. Ya para finales de mayo, fue entregado al exgobernador Ricardo Rosselló. O sea que teníamos un plan firmado desde mayo del 2018. Ahora se le entregó a la gobernadora y lo firmó”, sostuvo Acevedo.

Acevedo aseguró que el plan fue revisado, evaluado y aprobado por personal de FEMA e indicó que es conocido por todos los coordinadores de emergencia de las agencias primarias.

“Cuando se preparó la primera versión del plan, era la versión 1.0. La gobernadora está firmando la versión 1.9. Significa que, en estos casi dos años, el plan ha tenido nueve revisiones. Es un plan vivo. Ahora vamos a mirar esta tormenta y si tenemos que hacerle un reajuste al plan, se le realiza y pasamos a la versión 1.10", dijo.