El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Rafael Mercado, alertó hoy sobre la escasez de este combustible en las zonas sur y oeste de la isla y advirtió que hay estaciones que han tenido que cerrar por no contar ya con el producto.

“Ha habido un poco de apetito por los combustibles porque no hay luz, y ya hay muchas estaciones que se les acabó la combustible y no he visto una reacción de los suplidores para entregar nuevos suministros para esta área”, indicó Mercado a El Nuevo Día.

Reclamó que la gente de estas zonas necesitan el combustible para las plantas de generación eléctrica y para los carros, en momentos en que se prevé que tendrán muchos días sin el servicio eléctrico.

✉ Email La estructura de la Parroquia Inmaculada Concepción de Guayanilla colapsó a causa del temblor. (Gerardo E. Alvarado León)

Ariel Pascual, líder de los monaguillos de la parroquia La Inmaculada Concepción de Guayanilla dijo que nadie resultó herido al colapsar parte de la iglesia. (Gerardo E. Alvarado León)

Vecinos del área ayudan a personal de la iglesia a remover objetos. (Gerardo E. Alvarado León)

La Autoridad de Energía Eléctrica confirmó que todas las plantas de generación salieron de servicio al activarse el mecanismo de autoprotección. (David Villafañe)

El director ejecutivo José Ortiz añadió que las centrales Costa Sur en Guayanilla, y Palo Seco en Toa Baja, sufrieron daños no especificados. (David Villafañe)

Ortiz añadió que, si la evaluación no arroja problemas, esperan restablecer la electricidad temprano en la tarde de hoy, martes. (David Villafañe)

Vecinos de una comunidad en Santurce salieron a la calle luego de registrarse el temblor. (David Villafañe)

Luego del temblor mayor, se han registrado otras cuatro réplicas con intensidades de 3.60 hasta 4.1. (David Villafañe)

Una estructura en la entrada al pueblo de Guayanilla también sufrió daños luego que las lozas se levantaron. (Gerardo E. Alvarado León)

El daño al suelo y la estructura fue considerable. (Gerardo E. Alvarado León)

Un poste cercano a la estructura cayó al pavimento, muy cerca de la vía de rodaje en la entrada a Guayanilla. (Gerardo E. Alvarado León)

Una estructura en Guánica también colapsó, y los restos terminaron en la carretera. (Gerardo E. Alvarado León)

Pablo de Jesús Meléndez, de 53 años, dice que su casa colapsó parcialmente. Se cayaron las paredes de la entrada y un cuarto. (Gerardo E. Alvarado León)

Una residencia en la urbanización Mifedo también colapsó y el automóvil que se encontraba debajo de la casa quedó aplastado. (Johstean Miguel Santiago Colón)

No se reportaron heridos a causa del colapso de las columnas que soportaban la residencia. (Johstean Miguel Santiago Colón)

Vecinos salieron a las calles de Tallaboa Encarnación, en Peñuelas, al finalizar el primer temblor. (Gerardo E. Alvarado León)

Un derrumbe en la PR-2 , en dirección de Ponce a Peñuelas, hizo que el tránsito se detuviera. (Gerardo E. Alvarado León)

Los primeros dos pisos de la escuela Agripina Seda en Guánica colapsaron parcialmente luego del primer temblor. (Suministrada)

Una persona resultó herida en Ponce a causa del segundo temblor de magnitud 5.8. (Alex Figueroa Cancel)

Múltiples residencias en Lajas sufrieron daños estructurales, en especial las ubicadas sobre columnas. (Lester Jiménez / Especial para El Nuevo Día)

Varias casas en Lajas también experimentaron daños estructurales en el interior. (Lester Jiménez / Especial para El Nuevo Día)

Los pilares, pese a los daños, aguantaron las residencias en Lajas. (Lester Jiménez / Especial para El Nuevo Día)

Edificios en el pueblo de Ponce perdieron parte de sus techos, y los pedazos terminaron en las calles. (Joe Rubens)

Por suerte, nadie resultó herido a causa de la lluvia de cemento y ladrillos. (Joe Rubens)

La vía fue clausurada por la Policía en lo que se remueven los desechos. (Joe Rubens)

Una residencia en el barrio Verdún en Guayanilla colapsó mientras sus habitantes se encontraban en el interior, pero la pareja no resultó herida. (Gerardo E. Alvarado León)

Nicolás Vázquez aguarda junto a su esposa Priscila, quien está encamada, en las afueras de la cancha Mario Rodríguez que sirve como refugio en Guánica. (Ramón “Tonito” Zayas)

Varias enfermeras organizan suministros para atender a los pacientes en el hospital Pavía en San Juan. (Xavier J. Araújo Berríos)

La gerencia del hospital movió a los pacientes al estacionamiento como medida de precaución. (Xavier J. Araújo Berríos)

El hospital, al igual que el resto de la isla, no contaba con servicio eléctrico luego que las plantas de la AEE salieron de servicio unos segundos antes del primer temblor. (Xavier J. Araújo Berríos)

Un paciente encamado aguarda debajo de una carpa para resguardarse del sol. (Xavier J. Araújo Berríos)

Un derrumbe causó la clausura de un tramo de la carretera PR-2, en dirección de Ponce hacia Guayanilla. (David Villafañe)

Varias de las columnas que dan soporte al puente elevado del viaducto en Mayagüez sufrieron daños luego del terremoto. (Jorge A. Ramírez Portela / Especial El Nuevo Día)

Las autoridades optaron por cerrar el acceso al puente como medida de precaución. (Jorge A. Ramírez Portela / Especial El Nuevo Día)

La pared de un negocio en el barrio Tallaboa recibió daños severos a causa del terremoto. (David Villafañe)

Esta residencia que estaba en venta en Guayanilla también sufrió daños extensos en su fachada. (Jorge A. Ramírez Portela / Especial El Nuevo Día)

Una mujer captura una foto de los escombros que quedaron en la carretera al colapsar una estructura en Guayanilla. (Jorge A. Ramírez Portela / Especial El Nuevo Día)

Una parte del techo de la residencia de Juan Pieretti y Felicita Pierantoni en Guayanilla colapsó por completo. (Jorge A. Ramírez Portela / Especial El Nuevo Día)

La foto muestra los daños que recibió la fachada de un edificio en San Juan. (Xavier J. Araújo Berríos)

Vecinos ayudan a la dueña de la ferretería Elimelmar en Guánica, a remover los materiales dentro de la estructura a un edificio cercano. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los vecinos cercanos a la ferretería no dudaron en ayudar a la dueña a salvar la mercancía dentro del negocio. (Ramón “Tonito” Zayas)

La dueña de la ferretería, Elizabeth Mercado Martínez, observa la devastación que sufrió la estructura que albergaba su ferretería. (Ramón “Tonito” Zayas)

Varios de los edificios en el residencial Villa Caribe en Ponce recibieron daños significativos debido al terremoto. (Joe Rubens)

“Hay muchas que están cerradas porque no tienen gasolina”, dijo el detallista que opera dos estaciones Puma en Guayanilla y que aseguró que ambas están cerradas porque no le queda producto y la empresa mayorista no está respondiendo sus llamadas.

La gobernadora Wanda Vázquez había dicho ayer que en el país había suficiente abasto de combustible.

“El área sur y el área oeste están afectadas. No sabemos si están dando servicio a estas áreas pues no contestan las llamadas y no he visto camiones en la carretera”, dijo.