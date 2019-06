Ismael Mejías Soto, veterano de las Fuerzas Armadas y exempleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), recibió la semana pasada a sus 78 años su diploma de bachillerato en Ingeniería Industrial de la Universidad Interamericana, recinto de Bayamón.

“Son cosas del Señor. Iba un día por la calle y una muchacha me entregó un flyer, pero no le hice mucho caso. Cuando llegué a mi casa, recordé ese flyer que me habían entregado y resultó ser una promoción sobre el ofrecimiento académico de esa universidad”, sostuvo Mejías Soto el día de su graduación, según expresiones escritas.

El sangermeño aseguró que cumplió el sueño de su vida al convertirse en ingeniero, profesión que había comenzado a estudiar a sus 19 años y que luego de casi 60 años pudo terminar.

“Surgió en mí el deseo de regresar a estudiar y terminar la profesión de ingeniero que nunca terminé. Antes de decidirme, le presenté al Señor mi deseo de volver a estudiar. Le dije que lo intentaría, pero que, si me encontraba en el camino piedras de tropiezo, no iba a continuar”, explicó Mejías Soto.

La duración de su bachillerato fue de seis años. Durante todo ese tiempo, el veterano expuso que estuvo viajando de Quebradillas, pueblo donde reside actualmente, hasta Bayamón para poder cumplir con su itinerario de clases.

“Le dije a mi esposa: ‘Creo que voy a estudiar otra vez’. A lo que ella respondió: ‘Yo creo que estás loco’. Luego me exhortó a hacer lo que yo creyera mejor”, añadió entre risas.

En 1961, y justo después de haberse graduado de escuela superior, Mejías Soto ingresó a las Fuerzas Armadas. Allí permaneció por dos años y luego decidió retirarse para dedicarse a cuidar a su madre enferma. A sus 19 años de edad completo un grado asociado en Ingeniería Electrónica y Eléctrica del en la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto Universitario de Mayagüez. Luego completó un Bachillerato en Artes con concentración en Mercadeo de la Universidad Interamericana de Aguadilla.

Además, cuenta con una maestría en Relaciones Laborales de la Universidad Interamericana de Cupey, donde durante tres años estuvo viajando cada día desde San Sebastián.

Mientras estudiaba y trabaja al mismo tiempo en la AEE, de donde se retiró a sus 54 años luego de tres décadas de servicios, Mejías Soto quedó viudo de su primera esposa, con quien tenía tres hijas y dos hijos.

“Fue un proceso bien triste, no sabía qué hacer. Gracias a Dios mi hermana se mudó con nosotros y fue de gran ayuda”. Luego se casó con Maritza Velázquez Arias, maestra retirada del sistema público de enseñanza del país, a quien le agradece muchísimo por todo su apoyo.