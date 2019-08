Washington - Los nombres del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y su cabildero Manuel Ortiz -así como referencias a un hermano del ex primer ejecutivo que no es identificado-, han salido a relucir en grabaciones relacionadas a uno de los mayores escándalos recientes en España.

Un ex alto directivo del Cuerpo Nacional de la Policía de España José Manuel Villarejo -acusado de corrupción, lavado de dinero y de perseguir a adversarios de importantes empresarios-, y sus socios aludieron a contactos con Ortiz y un hermano de Rosselló Nevares como parte de los esfuerzos de un fondo chino por comprar parte de la deuda pública e invertir en Puerto Rico, según las grabaciones dadas a conocer durante el fin de semana por la publicación VozPopuli.

Villarejo y sus socios Adrián de la Joya y Enrique Maestre Cavanna buscaban en enero de 2017 beneficiarse económicamente de los esfuerzos del Fondo de Desarrollo de China por comprar deuda pública de Puerto Rico y hacer inversiones en infraestructura en la isla, como parte de un negocio valorado en $30,000 millones. Entonces, Villarejo y sus socios aspiraban a recibir una comisión por ese negocio.

De acuerdo a las grabaciones, Maestre Cavanna, abogado de profesión, vinculó a Ortiz, quien fue el principal cabildero de Rosselló Nevares en Washington y es amigo de la familia Rosselló, a las conversaciones en torno al interés chino de invertir en la isla, lideradas en Estados Unidos por el ex director de campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort, convicto en marzo pasado por fraude bancario y contributivo.

El cabildero Manuel Ortiz. (GFR Media)

“Manny se fue el domingo otra vez a ver al gobernador”, dice Maestre Cavanna en una de las conversaciones sobre el frustrado negocio chino, el cual había revelado en junio de 2017 la publicación Politico.

Ortiz, por su parte, alegó en Twitter que la información que publica VozPopuli es falsa y dice, sin mencionar a Maestre Cavanna, que “jamás (ha) tenido vínculo profesional o personal alguno con los señores Paul Manafort o José (Manuel) Villarejo)”.

Entonces, Politico dio a conocer que Manafort había participado de las conversaciones con Puerto Rico, a nombre del fondo chino. Manafort fue investigado por el ex fiscal especial Robert Mueller en el caso de la interferencia rusa con las elecciones estadounidenses de 2016 en que triunfó Trump. Fue sentenciado en marzo pasado a 47 meses de cárcel por fraude bancario y contributivo, en hechos no relacionados con la interferencia rusa.

El cabildero Ortiz, quien este cuatrienio ha tenido contratos por $1.6 millones con la Compañía de Fomento Industrial (Pridco) a través de su empresa VantageKnight, habría colaborado en 2016 con Villarejo para evitar que Estados Unidos presionara a favor de la extradición a Guatemala del naviero español Ángel Pérez Maura.

Maestre Cavanna, en otra parte de las grabaciones, le indica a Villarejo y a de la Joya que cenó en Washington con “el hermano del gobernador y con su mujer”, con los que ya había compartido en otras dos ocasiones, para hablarles del negocio con los chinos.

El abogado Maestre Cavanna sostuvo que al salir del restaurante, el hermano de Rosselló le insinuó que podían contar con ellos. "Él me agarró y me dijo: 'Yo no te tengo que decir a ti nada, ¿verdad? Ya sabes que cualquier cosa, estamos. Ya sabes que nosotros sabemos hacer las cosas sin que se entere nadie’", relató Maestre Cavanna en la grabación.

No queda claro con que hermano -Jay o a Luis Roberto-, Maestre Cavanna alega haber conversado en aquellos días.

Como enlace privado en las conversaciones del grupo español sobre el interés del fondo chino en invertir en la isla estuvo el empresario Héctor Hoyos.

Villarejo está en prisión provisional desde noviembre de 2017.

Ortiz era considerado la persona más cercana en Washington al entonces gobernador Rosselló Nevares.

En momentos en que el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) José Enrique “Quiquito” Meléndez ha pedido una investigación sobre los beneficios contributivos que recibe VantageKnight a través de la ley 22, el director de Pridco y secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico, Manuel Laboy, dijo hace unos días que su oficina no ha renovado el contrato con esa empresa.

Meléndez también ha pedido al Servicio de Rentas Internas federal (IRS) una investigación sobre la situación contributiva de VantageKnight, que ha tenido sus principales operaciones en Washington, pero desde el 2018 también dice tener una subsidiaria en la isla.