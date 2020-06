Loíza - Manifestantes negros y afrodescendientes se unieron este lunes, desde Puerto Rico, a las protestas antirracistas que se han registrado en Estados Unidos y alrededor del mundo, tras el asesinato de George Floyd, un hombre negro, a manos de agentes blancos de la Policía de Minesota.

En el histórico Ancón, en Loíza, se vivió hoy un ambiente de solidaridad, pero sobre todo de lucha. El auxilio de aire que reclamó Floyd cuando gritaba “no puedo respirar”, mientras uno de los policías lo asfixiaba con su rodilla, es un grito ancestral, dijo la portavoz del Colectivo Ilé, Bárbara Abadía-Rexach.

“Es como la ratificación de ese llamado de auxilio que llevamos pidiendo por siglos, de que siempre nos han colocado en una posición de vulnerabilidad, de precariedad, nos han mantenido empobrecidos, sin el acceso a los derechos básicos como seres humanos, porque nos han deshumanizado e invalidado históricamente”, afirmó la antropóloga.

“Es el grito también de toda una comunidad internacional, no es solamente por los afro-estadounidenses, también con los afropuertorriqueños, con otros afrolatinos en Estados Unidos, lo vemos en Colombia, en Cuba, en Brasil, donde la gente negra es asesinada diariamente sin contemplaciones y ese ‘no puedo respirar’ es también como visibilizar ese genocidio del que estamos siendo víctimas las personas visiblemente negras a nivel mundial”, manifestó la profesora.

Andrea Soto García, de 19 años, dijo que, como sociedad, hay un deber urgente de desprenderse de enseñanzas racistas. “El racismo sí existe aquí en Puerto Rico y sí es prevalente en Puerto Rico”, sostuvo.

“Aquellos que sean de tez blanca o de tez más clara que la negra, tienen un deber de aprender y desaprender de sus enseñanzas racistas, que se han llevado enseñando desde niños, como el mito de que nosotros somos de las tres razas, tenemos un deber de desaprender todo eso”, dijo Soto.

Por su parte, Mariluz Franco Ortiz, también miembro del Colectivo Ilé, enfatizó durante la manifestación en que lo ocurrido contra Floyd es una muestra de que todavía “el racismo está vivo y está en las fibras institucionales, en este caso en las fibras policiaca y judicial”. “Sin embargo, lo vivimos día a día, cotidianamente desde el lenguaje, nuestras familias, en la educación, en los diferentes espacios”, agregó Franco, quien es investigadora en la Universidad de Puerto Rico en Cayey.

Ante esa realidad, es clave un enfoque educativo en las escuelas de la isla que considere un currículo antirracista, sostuvo.

“Principalmente, hace falta trabajar un enfoque educativo donde se vea, se denuncie el problema del racismo. Para llegar ahí, hace falta identificarlo, hace falta reconocer que es un problema institucional”, planteó la psicóloga social comunitaria.

Para Juan Camacho, un activista social y ambientalista, el llamado de auxilio de Floyd también es símbolo de que en Estados Unidos, si bien la lucha por los derechos civiles de los negros, en la década de 1960, logró cambios a nivel legal, “no ha cambiado la conducta y la actitud de ese pueblo”. “Tiene que haber cambios en la constitución de la policía, al igual que en Puerto Rico”, afirmó.

La actividad inició con el testimonio de Marta Villanueva, hermana de Adolfina Villanueva, una mujer negra asesinada, a manos de la Policía, en febrero de 1980 durante la ejecución de una orden de desahucio.

“¿Quién puede estar encadenado? Yo diría mátame, libérame. La muerte me libera”, sostuvo, al hablar sobre cómo el asesinato de Floyd le hizo recordar el asesinato de su hermana hace 40 años, en un Puerto Rico que ha negado la existencia del racismo.

Floyd, un hombre negro de 46 años, fue detenido por la Policía de Minneapolis el pasado lunes y mientras estaba esposado, inmóvil y boca abajo sobre el pavimento, tres agentes de la policía lo presionaban sobre el suelo, mientras un cuarto agente permitía el evidente uso excesivo de la fuerza. Los cuatro agentes son blancos.

"No puedo respirar", rogaba Floyd mientras uno de los policías apretaba su rodilla con fuerza brutal sobre el cuello del hombre negro durante casi nueve minutos, hasta dejarlo inconsciente. Un análisis de vídeos de seguridad, publicado por The New York Times, demuestra que el policía mantuvo su rodilla con presión sobre el cuello de Floyd incluso después de que el hombre había perdido el conocimiento y durante un minuto completo después de que los paramédicos llegaron a la escena.

Ante el vil acto de violencia y racismo, las protestas se han extendido a decenas de ciudades a través de todo Estados Unidos desde el pasado miércoles, y alrededor del mundo en países como Gran Bretaña, Alemania, Dinamarca, Italia, Nueva Zelanda, Canadá, Polonia, Australia.

Los cuatro policías fueron despedidos y Derek Chauvin, el agente que presionaba su rodilla sobre el cuello de Floyd, fue acusado de homicidio en tercer grado y homicidio involuntario, pero los manifestantes reclaman que el cargo debe ser más severo y exigen también que se les radiquen cargos a los otros agentes involucrados.