El ex monitor federal de la Policía Arnaldo Claudio llegó esta mañana al Departamento de Justicia para cumplir con una citación que se le hizo y declarar sobre asuntos relacionados al chat de Telegram que mantenía el exgobernador RicardoRosselló junto a sus allegados.

“Esto es un día que me da mucha alegría, le quiero dar las gracias a Justicia por dar paso a este proceso”, dijo a la prensa a su llegada.

El exfuncionario opinó que “se veía la maldad” de parte de Rosselló y varios de los participantes del chat entre lo que mencionó el ex asesor legal del gobernador Alfonso Orona, el exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza Ramón Rosario y el presidente de la agencia de publicidad KOI, Edwin Miranda.

“Me veían como una persona que le iba a hacer daño a ellos en términos políticos en el 2020”, agregó Claudio, quien fue citado por la División Técnica de Crímenes Cibernéticos.

✉ Email El gobernador Ricardo Rosselló encabezó las conversaciones. Entre otras cosas, llamó "puta" a la exconcejal de la ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito. (ELNUEVODIA.COM)

El ahora exsecretario de Estado, Luis G. Rivera Marín, renunció luego de la controversia. Participó en el chat de manera limitada. (ELNUEVODIA.COM)

Christian Sobrino ocupaba cinco puestos en el gabinete, entre ellos, el de principal oficial financiero y representante del gobierno en la Junta de Supervisión Fiscal. Renunció a todos sus cargos. (ELNUEVODIA.COM)

Alfonso Orona fue asesor legal del gobernador y asesor de asuntos laborales. Renunció luego de haber tenido un accidente tras conducir bajos los efectos del alcohol. (ELNUEVODIA.COM)

El cabildero Elías Sánchez dirigió la campaña del gobernador en el 2016 y lo representó en la Junta de Control Fiscal hasta el 2017. (ELNUEVODIA.COM)

Raúl Maldonado, exoficial principal financiero, exsecretario de Hacienda y exdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. (ELNUEVODIA.COM)

Carlos Bermúdez es exasesor de comunicaciones del gobernador y la comisionada residente, Jenniffer González. (ELNUEVODIA.COM)

El publicista Edwin Miranda controlaba la opinión pública, dirigía la compañía de relaciones públicas KOI. (ELNUEVODIA.COM)

Ramón Rosario es exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza. Participaba como analista político en Telemundo y fue suspendido tras el escándalo. (ELNUEVODIA.COM)

Ricardo Llerandi es el secretario de la Gobernación. Antes fue director de la Compañía de Desarrollo Económico y Comercio. Tuvo una participación limitada. (ELNUEVODIA.COM)

El publicista Rafael Cerame participó activamente en el chat. También asesoraba al gobernador en el área de comunicaciones. (ELNUEVODIA.COM)

Insistió en que es una persona respetada con una carrera militar condecorada, y pedirá que se analice por qué se pusieron tantas trabas en el proceso de la reforma de la Policía. Recalcó también en que confía en el proceso que está llevando Justicia.

Claudio mencionó que no le sorprende el chat porque, alegó, en el 2017 hubo una supuesta reunión en La Fortaleza donde se reunieron a varios policías para tratar de sacar información en su contra.

“La 'tumbaera' de cabezas no comenzó con el chat, sino mucho antes que eso”, indicó.

Casi dos horas y medias después de su vita a Justicia, el funcionario salió satisfecho de que hayan escuchado sus planteamientos.

Insistió en que definitivamente la conversación electrónica se desprende que había una conspiración en su contra, mientras ejerció el cargo de monitor de la Policía, lo que le impidió ejercer su trabajo como estipulaba la ley

“Me sentí ofendido, yo como persona”, dijo sobre el contenido del chat al reiterar que las expresiones allí dejaron en evidencia la poca capacidad del exgobernador Rosselló.

Señaló que su declaración fue bajo juramento y que se extendió más allá del chat. Asimismo, indicó que se habló de otras organizaciones , personas y de otros ángulos.

Aunque no ofreció detalles, se refirió particularmente a la agencia de publicidad KOI Americas.

Igualmente, indicó que justicia no quiso cruzar la línea con relación a sus alegaciones del bufete McConnell & Valdés, pero recordó que el lunes está citado a comparecer ante el juez federal Francisco Besosa.

También mencionó que de la oficina del senador Henry Neumann se comunicaron con él, pero lo citaron para una fecha posterior a su estancia en Puerto Rico por lo que, según dijo, la reunión será reprogramada.

A preguntas de la prensa sobre Wanda Vázquez, este indicó que en el chat no había nada que implicara a la hora gobernadora y recordó que el trabajo de cerca con ella cuando esta era procuradora de las Mujeres.

En un extracto del chat de Telegram Rosario comenta: “Monitor será un dolor de cabeza mayor en el 2020. Tiene agenda pero hay que meterle mano”. El comentario surge por una noticia que compartió Miranda sobre Claudio.

Poco después, Orona, señaló: “Se tiene que trabajar en (Washington) DC, abajo en distrito no vamos a conseguir nada si el USDOJ (Departamento de Justicia federal) no está on board”.

A esto Rosario le contesta: “Mi opinión es que se debe formar el revolú abajo, arriba y al lado. Si no lo sacan por lo menos se marca… 2 años perdidos y nos han dado duro”.