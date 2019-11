El color original de La Fortaleza no es el azul celeste ni crema con tonalidad de amarillo ni mucho menos color gris, sino el blanco por su capa de cal.

La tonalidad blanca del Palacio de Santa Catalina, construido en el 1539, era producto de la superficie de cal que protegía la construcción que, en gran parte, se edificó mediante el uso de ladrillos, explicó a El Nuevo Día el arquitecto Andrés Rivera, quien es parte de la Puerto Rico Historic Buildings Society, entidad sin fines de lucro que lleva cerca de 15 años realizando investigaciones y preservando las estructuras históricas en el Viejo San Juan, a la vez que brinda recorridos por sus principales edificaciones.

De acuerdo al arquitecto, La Fortaleza fue reconocida por la Unesco como patrimonio histórico de la humanidad en 1983 y se esbozó una serie de disposiciones para su protección, entre ellas, la manera en la que se debía preservar su exterior.

"Cuando tienes una propiedad protegida bajo la Unesco, eso tiene un valor incalculable. El problema aquí es que no se están protegiendo de la forma en que merecen. Los que saben protegerlos no están en el poder y los que están en el poder no saben protegerlos.", expresó Rivera.

El edificio, en el que actualmente pernocta la gobernadora Wanda Vázquez Garced, fue pintado hoy, viernes, de color gris tras una orden de la ejecutiva.

Rivera sostuvo que La Fortaleza "nunca había sido pintada" hasta el 1954 cuando se establecieron los patrones de colores en el Viejo San Juan como iniciativa para fomentar el turismo.

"El color original de La Fortaleza era blanco. Éramos como Santorini, Grecia, todo blanco, porque se encalaban las estructuras. No era pintura, era una capa de cal. El intercambio de colores está mal", sentenció Rivera al referirse a todas las edificaciones que componen el Viejo San Juan, previo a recibir las primeras capas de pintura.

El cal es definido por la Real Academia Española como la "sustancia alcalina constituida por óxido de calcio, de color blanco o blanco grisáceo, que al contacto del agua se hidrata o se apaga, con desprendimiento de calor, y mezclada con arena forma la argamasa o mortero".

Tal y como recoge la historia, gran parte de las edificaciones de la vieja ciudad fueron levantadas con ladrillos. Dicho material absorbe humedad, salitre y lluvia, por lo que como parte de la arquitectura española para el siglo XVI se utilizaba el cal como medida de protección y preservación.

"Aquí saben eso, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) lo sabe, pero no está haciendo el trabajo correcto de fiscalizar y velar por la manera en la que se mantienen nuestras estructuras de identidad patriótica", manifestó el experto. "Ellos (el ICP) gastaron un dineral para hacer un estudio y evaluar cuál era la superficie adecuada para mantener La Fortaleza. Se determinó que era el cal, pero por alguna razón lo abandonaron y le pintan el área de al frente con el color que le da la gana. Esas cosas hay que hacerlas científicamente".

Las únicas estructuras que han sido protegidas y calificadas por la Unesco como patrimonio histórico de la humanidad son La Fortaleza, la catedral de San Juan, el museo Casa Blanca y las murallas de la ciudad.

"La Fortaleza es la mansión de un ejecutivo más antigua, todavía en funciones, en América. Comenzó a ser habitada por gobernantes desde el 1544 y siempre se comprendió la importancia de mantener la superficie de cal hasta esa orden de pintar. Estamos hablando de que se encuentra en el Viejo San Juan, la segunda ciudad más antigua de América y que se está tratando como si fuera Santurce", lamentó Rivera.

El Palacio de Santa Catalina no solo ha pasado por alteraciones en el color de su exterior, sino que la edificación también ha sido renovada y ampliada en varias ocasiones desde su construcción en el 1539.

Con el aval del ICP

No obstante, La Fortaleza informó, mediante comunicado de prensa, que "los trabajos de pintura y mantenimiento cumplen con la recomendación del Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Oficina Estatal de Conservación Histórica".