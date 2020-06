A pesar de que las aseguradoras que administran la Reforma de Salud están obligadas a pagar una tarifa adicional que absorba los costos de las modificaciones que han tenido que hacer los dentistas del país en sus oficinas y personal para minimizar el riesgo de contagio de COVID-19, no todas las compañías están cumpliendo.

Como resultado, los dentistas les han estado pasando el llamado “COVID fee” o tarifa COVID a sus pacientes cuando una aseguradora rechaza asumir este costo, que, según se detalla en una carta normativa de la Administración de Seguros de Salud (ASES), asciende a $35.

“Entendemos que estos renglones ya están atendidos”, manifestó la aseguradora Triple-S en declaraciones escritas a través de su portavoz de prensa, María Teresa Morón.

Según la empresa, ellos no están cubriendo el “COVID fee” pues entienden que, por la naturaleza de su práctica, los dentistas ya tienen protocolos estrictos de higiene y protección.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced, mientras tanto, rechazó ayer, en conferencia de prensa, que se les pase el pago de esta tarifa a los pacientes.

“No puede haber costo para el paciente. Creo que todos, en la medida en que vamos a ayudar, no solo a los dentistas, sino a toda clase médica, lo vamos a hacer, pero los ciudadanos no pueden pagar ese precio porque todos necesitamos medidas de seguridad”, dijo la gobernadora.

La primera ejecutiva advirtió que este tema debe ser discutido con todos los profesionales de la salud.

El pasado 1 de mayo, la ASES emitió la Carta Normativa 20-05-01 estableciendo un nuevo código para la cubierta dental (D1999) para que los dentistas puedan facturarlo en cada paciente de la Reforma de Salud con el que intervengan en sus oficinas durante el término provisto, del 4 de mayo al 17 de junio.

“Este código puede ser facturado por el dentista por cada paciente que se realice un procedimiento dental incluido en la cubierta de beneficiarios del Plan Vital en la oficina, por día”, se indica en el documento.

La carta, dirigida a todas las organizaciones de manejo de cuidado dirigido, grupos médicos, médicos primarios, dentistas y proveedores participantes de la Reforma, explica que el “COVID fee” responde a un reclamo de los dentistas por los gastos que han tenido que incurrir para minimizar el riesgo de contagio de COVID-19 en sus oficinas dentales.

Entre estos, mencionan productos que contengan más de 60% de alcohol para el lavado de manos a pacientes, enjuagues previo a los tratamientos con 0.2% de yodopovidona, succión externa adicional para controlar los aerosoles, máquina de láser grado médico-hospitalario y la creación de cuartos con presión negativa, entre otros.

El licenciado Jorge Galva, director ejecutivo de la ASES, le informó ayer a este diario que los dentistas le llevaron el reclamo de la dramática baja que han tenido en sus oficinas en los últimos tres meses debido al cierre de los servicios médicos a causa de la pandemia, a pesar de que la prima o pago mensual de la cubierta médica se ha mantenido inalterada.

Tras un análisis actuarial que corroboró el efecto que ha causado esta situación en los servicios dentales, dijo, fue que se acordó establecer esta tarifa especial.

“Se está haciendo una evaluación a nivel actuarial para ver si lo hacemos permanente (el ‘COVID fee’). Si sale una vacuna o tratamiento (contra este virus) se reevaluaría el asunto”, comentó.

Galva resaltó que en esta situación se tomó en cuenta, además, que el riesgo de contagio en las oficinas dentales es mayor que en otras prácticas médicas.

Advirtió, sin embargo, que este costo no debe pasarse a los pacientes pues hay una prohibición llamada “balance billing” que lo impide. Agregó que, si esto está ocurriendo, los beneficiarios pueden comunicarse a la ASES para notificarlo. Además, informó que las compañías que se nieguen a pagar esta tarifa podrían recibir sanciones y multas por incumplimiento desde $5,000 en adelante.

Según el doctor David Kerr, presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas, varias aseguradoras que les dan servicio a asegurados de Reforma han estado cumpliendo con esta tarifa, pero otras no. A nivel comercial y de Medicare Advantage, indicó, ocurre lo mismo. Entre las que están cumpliendo mencionó a Delta Dental y MCS. Entre las que no, señaló a Triple-S,First Medical, Humana y Mapfre.

Agregó que esta tarifa responde a un código impuesto por la Asociación Dental Americana (D-1999) y que en los casos en que las compañías rechazan cubrir este cargo, se le factura entonces al paciente.

Según Kerr, a raíz de la pandemia, la cantidad de pacientes que están atendiendo se ha reducido a menos de la mitad. Esto, unido a los costos que han tenido que incurrir para minimizar el riesgo de contagio en sus oficinas a tono con requisitos federales, está acelerando la cantidad de dentistas próximos a retirarse, aseguró.

“En Humacao, solo hemos abierto cuatro de los 20 dentistas que hay. Entre las razones para no reabrir aún está el miedo a contagiarse, que no tienen asistentes dentales para trabajar o no han conseguido el equipo que necesitan para reabrir”, dijo.