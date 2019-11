Omar Negrón Judice, asesor en asuntos municipales de La Fortaleza, aseguró este miércoles que los contratos que ha logrado su hermano Alexis Negrón Judice en el gobierno durante este cuatrinenio, que superan los $3 millones, responden a méritos propios.

"Mi hermano tiene una compañía, es una agencia de publicidad que ha estado (en operaciones) desde el año 2007, trabajando como agencia. Gracias a Dios, ha sido una agencia exitosa", sostuvo Negrón Judice en declaraciones a El Nuevo Día, respecto a la compañía Intacto LLC, que desde marzo de 2017 ha mantenido acuerdos con con agencias de la Rama Ejecutiva, varios ayuntamientos y con la Superintendencia del Capitolio.

"Yo doy fe de que nunca he ayudado a ninguno de mis dos hermanos, a ningún familiar, a ningún amigo. Nunca he ejercido presión o he cabildeado a favor de que se beneficie contractualmente a alguien cercano a mí. De eso pueden estar seguros", sostuvo. "Te puedo asegurar, y reto a cualquier persona, que los contratos que ha conseguido mi hermano con el gobierno de Puerto Rico han sido por sus propios méritos", afirmó.

Previo a este cuatrienio, a la firma Intacto LLC solo se le conoce un solo contrato gubernamental. Su dueño aparece como un asiduo donante de fondos a las campañas electorales del ahora gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP).

"Él mismo ha conseguido sus contratos. Ha hecho el trabajo de forma correcta, de forma legal y obviamente me siento orgulloso de mi hermano por sus éxitos", manifestó.

El primer contrato de Intacto LLC en el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), donde acumula el monto más grande en fondos, fue cancelado debido a irregularidades en su otorgamiento, reconoció el comisionado Carlos Acevedo, aunque luego el contrato se adjudicó nuevamente al hermano del asesor de La Fortaleza.

El asesor argumentó que del total de fondos en contratos -$3,266,789- no todo fue "a parar al bolsillo de él, es una cantidad muchísimo menor". El 13 de noviembre la empresa logró un nuevo contrato con el gobierno por $100 mil, en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que se suma a la cartera de Intacto LLC.