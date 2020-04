En medio de la emergencia que ha provocado el COVID-19, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) renovó los contratos de 220 personas que, aunque deben trabajar con las víctimas de los terremotos en el área sur, también fueron asignadas para atender a los afectados -de manera directa o indirecta- por la pandemia.

La directora de Assmca, Suzanne Roig Fuentes, explicó que los servicios son pagados con fondos otorgados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que mantiene activa una propuesta para atender a las personas afectadas por los terremotos registrados en los pueblos del sur durante enero pasado. Esos contratos, agregó Roig Fuentes, fueron renovados a mediados de marzo hasta abril, porque se actualizan todos los meses.

“Tenemos que demostrar al gobierno federal que comprometimos el dinero y procedimos con la contratación para que se activaran los trabajos posterior a la emergencia para dar apoyo al área del sur. Pero también FEMA nos autorizó a que parte de ese personal se usara para fortalecer la línea (de emergencias) PAS”, explicó la funcionaria.

Los contratados -para dar servicios de trabajador social, consejero o sicólogo- reciben una remuneración que va de $4,000 a $7,000 por un solo mes. Roig Fuentes destacó que algunos de estos contratistas están trabajando y otros no debido a la emergencia que ha provocado el COVID-19. Pero aclaró que aquel que no trabaja, no cobra.

Al ser cuestionada sobre cómo se escogen a estas personas sobre todo cuando estamos en año electoral, Roig Fuentes dijo que “la mayoría de esas personas las sacamos precisamente de los mismos recursos internos de nosotros”.

Agregó que estos contratistas se unen a otros 50 que contrató Assmca, también por un mes, con un presupuesto ascendente a $360,000.

Roig Fuentes destacó que estos contratistas también asisten a la Guardia Nacional con los pasajeros que llegan a la isla en caso de que al recibir la prueba diagnóstica del virus, resulten positivos.

“Hemos atendido también empleados del aeropuerto o personas en los hospitales que necesitan asistencia. Cuando la persona se desestabiliza emocionalmente al recibir resultados positivos”, dijo la funcionaria.