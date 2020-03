El Departamento de Salud anunció esta noche que un total de cuatro personas han sido sometidas a la prueba diagnóstica para detectar la cepa de coronavirus COVID-19 en las últimas 24 horas, el caso más reciente el de un ciudadano estadounidense que fue trasladado hasta un hospital en Mayagüez desde un crucero en alta mar.

El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, indicó que conforme a los nuevos criterios de evaluación establecidos por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se determinó hoy realizar la prueba a un “hombre paciente de cáncer, residente de Puerto Rico”. Asimismo, la Guardia Costanera trasladó en un helicóptero a un ciudadano residente en California desde un crucero hasta el Mayagüez Medical Center.

Sobre este último caso, la institución hospitalaria informó que el paciente llegó con cuadro clínico de pulmonía, por lo que a su llegada fue colocado en aislamiento por tratarse de un caso sospechoso del coronavirus. Al momento el hombre se encuentra estable y se está recibiendo el tratamiento necesario para su condición. La Autoridad de Puertos confirmó a este medio que el crucero MSC Riviera no atracó en ningún puerto de Puerto Rico y que toda la operación se confirmó en el mar.

Ahora, las guías de CDC establecen que se pueden realizar las pruebas diagnósticas a personas que no hayan viajado recientemente.

“Con estos dos, hasta ahora, se han autorizado cuatro pruebas”, destacó el funcionario mediante declaraciones escritas.

El domingo, la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció que se tomaron muestras a una turista italiana y su esposo, quienes llegaron a la isla en el crucero Costa Luminosa. La mujer requirió asistencia médica tras presentar síntomas gripales que pudieran estar asociados al COVID-19. El personal médico del crucero Costa Luminosa diagnosticó a la mujer de 68 años con neumonía, pero los médicos que la atendieron en el Ashford Presbyterian Hospital solicitaron que se le hiciera la prueba del novel coronavirus debido a que la mujer proviene de la zona norte de Italia, donde actualmente hay 16 millones de personas en cuarentena para evitar la propagación de la enfermedad.

Temprano hoy, el oncólogo Fernando Cabanillas dio a conocer que es el galeno que atiende a un paciente de 71 años que presenta síntomas asociados al COVID-19. El paciente no ha viajado recientemente fuera de Puerto Rico, razón por la cual Salud se había negado a realizarle la prueba previamente, indicó Cabanillas.

Rodríguez Mercado no ofreció mayores detalles sobre el caso del individuo que fue trasladado a Mayagüez. No obstante, señaló que el esposo de la turista italiana, que también está en aislamiento en el hospital sanjuanero como medida preventiva, no ha desarrollado síntomas asociados al coronavirus.

El secretario de Salud explicó que las nuevas guías para atender el COVID-19 establecen que todo paciente que llegue a una sala de emergencia debe ser evaluado para determinar si tiene fiebre, tos seca y dificultad respiratoria. De presentar estos síntomas, el médico usará su criterio para ordenar que se le realicen pruebas de influenza o cualquier otra enfermedad respiratoria. De dar negativo y si el paciente requiere hospitalización, los médicos se pondrán en contacto con el epidemiólogo regional de la agencia para que se le realice la prueba de COVID-19.