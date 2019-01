La comisionada interina del Negociadode Ciencias Forenses (NCF), Beatriz Zayas, indicó hoy, martes, que todavía el Departamento de Seguridad Pública (DSP) no ha solicitado fondos adicionales a la Junta de Supervisión Fiscal para atender la crisis administrativa en la dependencia, pero no descartó efectuar la gestión.

Zayas hizo la afirmación al contestar preguntas de la prensa cuando en la mañana salió de la instalación para atender a un grupo de familias que se manifiestan en protesta por la tardanza en la entrega de los cadáveres en el NCF.

“Estamos mirando todos los numeritos”, comentó Zayas al indicar que en su momento ella o el secretario del DSP, Héctor Pesquera, harán la petición formal al ente fiscal.

“Estamos trabajando en eso”, añadió la funcionaria.

Desde las 9:00 a.m. comenzaron a conglomerarse en la sede del instituto en Río Piedras un grupo de familiares molestos por lo que consideraron, no solo un atraso increíble, sino un maltrato de los parientes que buscan información.

Entre las familias que se presentaron a la manifestación se encontraban la de Taisha Marie Figueroa, una niña de 15 años con múltiples condiciones de salud que murió en el Centro Médico el 10 de enero. Catorce días después, el NCF no ha entregado su cuerpo.

Un grupo de personas se conglomeró el martes desde las 9:00 a.m. en la sede del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) para protestar por la tardanza en la entrega de los cadáveres de sus familiares. (Xavier J. Araújo Berríos)

La comisionada interina del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), Beatriz Zayas, salió de la instalación para atender al grupo de familias.

La funcionaria adelantó que habilitará una línea telefónica adicional para que las personas que tengan algún familiar en forenses puedan solicitar información sobre el estatus de los casos. (Xavier J. Araújo Berríos)

Ayer circularon unas imágenes en donde se aprecian cuerpos en el suelo de una sala de autopsia, que se aduce es la sala de patología forense del NCF. (Xavier J. Araújo Berríos)

Los ciudadanos estaban disgustados por la situación. (Xavier J. Araújo Berríos)

Los participantes describieron la situación como un atraso increíble y un maltrato de los parientes. (Xavier J. Araújo Berríos)

Los manifestantes utilizaron pancartas y fotos de sus familiares para expresar su indignación. (Xavier J. Araújo Berríos)

También se mostraron frustrados porque no le ofrecen información sobre el estatus de los casos. (Xavier J. Araújo Berríos)

"Nos causa mucha angustia mental no saber cuándo la vamos a recibir y pensar que no la podremos enterrar como originalmente pensábamos porque no sabemos en qué estado nos darán el cuerpecito", dijo Glady Flecha, abuela materna de la niña que tenía condiciones como hidrocefalia, cirrosis, escoliosis e intestino vago.

A preguntas, reconocieron desconocer por qué el cuerpo de la adolescente terminó en el NCF e incluso mencionaron que una doctora que atendió a la niña en el Centro Médico dijo que podía certificar su muerte.

"Fue un patólogo en el Centro Médico quien dijo que tenía que venir al NCF", contó Flecha, quien se quejó que no ha recibido explicaciones del personal de la institución.

"A veces enganchan hasta el teléfono", dijo.

Para atender este reclamo, Zayas adelantó que el jueves habilitará una línea telefónica adicional para que las personas que tengan algún familiar en forenses puedan solicitar información sobre el estatus del caso y conocer cuándo se le entregaría el cuerpo.

“Estados consciente de su dolor. Estamos tratando de hacer las cosas más rápido, considerando las limitaciones”, afirmó Zayas al explicar que este fin de semana trabajaron 62 autopsias y “casos médicos”.

Por su parte, la portavoz del DSP Karixia Ortiz dijo que hay alrededor de 100 cadáveres esperando el proceso de autopsia. Sin embargo, no pudo divulgar inmediatamente un desglose sobre el tiempo de espera por cada cuerpo. Por ejemplo, cuántos llevan más de dos semanas en forenses.

Ayer circularon unas imágenes de esta situación, que fueron enviadas a este medio y también han circulados en las redes sociales, en donde se aprecian cuerpos en el suelo de una sala de autopsia, que se aduce es la sala de patología forense del NCF.

“Unos casos son más rápidos y otros tardan más tiempo”, dijo Zayas a preguntas de la prensa no se expresó inclinada a solicitar nuevamente asistencia de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos para manejar el cumulo de cadáveres y tampoco contestó si entendía que era un paso necesario.