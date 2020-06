La secretaria del Departamento del Trabajo, Briseida Torres, renunció este martes de forma inmediata en medio de la avalancha de solicitudes del beneficio por desempleo y las críticas por su respuesta ante la crisis provocada por el COVID-19.

Su dimisión se produce luego de una reunión que sostuvo esta tarde con la gobernadora Wanda Vázquez Garced en La Fortaleza y, según la funcionaria, su salida es por "motivos personales".

“En las pasadas 24 horas me ha surgido una situación personal que no puedo posponer y a la que le tengo que dedicar gran parte de mi energía, lo cual me limita el dedicarle al DTRH el tiempo que require y se merece. Estoy segura de que los proyectos que están encaminados y el esfuerzo de los empleados garantizarán la continuidad de los servicios”, expresó Torres a través de un comunicado de prensa.

Agradecida de mi equipo y empleados del @DTRHPR que han dado el máximo desde el día uno de esta emergencia. Estoy segura que seguirán laborando por el bienestar de los trabajadores. Gracias a la gobernadora Hon. @wandavazquezg por su confianza. pic.twitter.com/yYKg87bZZB — Briseida Torres Reyes (@BriseidaDTRH) June 9, 2020

Javier Villa, oficial de prensa de la agencia, había dicho que la salida de la secretaria sería efectiva el 15 de junio, pero la carta que envió a Vázquez Garced afirma lo contrario.

"Le notifico que efectivo hoy (9 de junio), presento mi renuncia al cargo. Agradezco profundamente su confianza y la oportunidad brindada de laborar junto a mis compañeros y servidores públicos del DTRH, quienes en esta crisis han ejercido su vocación y han laborado de forma ardua para poder asistir a nuestra población", reza la misiva.

En medio de la emergencia que atraviesa el país muchos ciudadanos han recibido el beneficio por desempleo de forma tardía, mientras que otros, a más de dos meses del inicio de la pandemia, aún no cuentan con la ayuda.

Pese a esto, Torres defendió que 260,000 personas han recibido sus beneficios y que la agencia ha desembolsado más de $1,200 millones desde el 1 de abril.

"Me siento muy honrada en poder haber colaborado por los derechos de la mujer trabajadora y situar los mismos como una prioridad en la ejecución de política pública, así como en reabrir las puertas a los diferentes grupos sindicales provocando canales de comunicación necesarios para alcanzar la paz laboral. De igual forma, continuamos los esfuerzos que permitieron alcanzar indicadores históricos en cuanto al mercado laboral y disminuir la tasa de desempleo a la más baja registrada en más de 40 años. Los planes de trabajo a estos fines tuvieron un reconocido progreso", subrayó.