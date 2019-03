Para el día de hoy se esperan condiciones mayormente estables en la región con algún aguacero para el oeste, debido a una masa seca que limitará la actividad de lluvia, informó el Servicio Nacional de Meteorología.

El meteorólogo Gabriel Lojero indicó que las lluvias que podrían esperarse para el oeste durante el día de hoy serán de menor intensidad que la precipitación en los pasados días. No obstante, para mañana, sábado, se espera un aumento en la humedad.

“Tenemos una zona de humedad que se va a mover hacia la región desde el este y eso promete traer más actividad de lluvia. En horas de la mañana podría haber algunas lluvias al este de Puerto Rico y después, en la tarde, podría haber aguaceros de moderados a fuertes en el interior y oeste”, dijo Lojero.

Ya para el domingo, el SNM pronostica que mejorarán las condiciones con la entrada de otra masa de aire seco, aunque no se descartan aguaceros.

El experto apuntó que después del sábado ya que los vientos se tornarán del noreste, por lo que las lluvias se desarrollarían más en el área suroeste de la isla mientras el noroeste permanece mayormente seco.

“Mañana es la oportunidad para Guajataca de recibir lluvia porque, después de mañana, la probabilidad de lluvia va a ser muy baja por la próxima semana”, sostuvo Lojero, quien indicó que para que los niveles del embalse suban significativamente tiene que llover varios días consecutivos.

“No es suficiente un solo día, porque de nada sirve tener un día que vaya a llover mucho y después cinco o seis días no llueve nada, eso no va a terminar el problema”, agregó.

Según el último informe de monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el nivel de Guajataca se encuentra a 187.96 metros (ajustes operacionales). Mientras, los embalses Cidra y Toa Vaca se mantienen bajo el nivel de observación.

De otro lado, el oleaje fluctuará entre 3 a 5 pies para aguas locales, aunque podría alcanzar los 6 pies en aguas mar afuera en el Atlántico, por lo que se exhorta a los operadores de embarcaciones pequeñas a ejercer precaución.

Para el fin de semana, se espera que el oleaje aumente de 4 a 6 pies.

Hay un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte, Culebra y porciones del sureste. Este riesgo aumentará a alto durante el fin de semana.