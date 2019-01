El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó para hoy, sábado, aguaceros pasajeros mayormente para el este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, según su más reciente informe.

Por lo demás, "se espera generalmente estable", escribió la agencia en Twitter.

"Esperamos cielos parcialmente nublados para mañana, Día de Reyes. De generarse alguna actividad -de corta duración y aislada-, ocurriría en la mañana entrada la tarde. No afectaría por un tiempo prolongado", informó la meteoróloga del SNM, Fernanda Ramos, a endi.com.

Las temperaturas fluctuarán entre los bajos 60 y 70 grados Fahrenheit. Mientras, mañana fluctuarían entre los 78 y 88 grados Fahrenheit.

