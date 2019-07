Mientras cientos de personas exigían su salida desde las calles alrededor de La Fortaleza, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares insistió ayer que no renunciará al cargo a pesar de las constantes críticas que ha enfrentado los pasados días.

Por el contrario, el primer ejecutivo sostuvo que, en los próximos días, presentará iniciativas de rendición de cuentas y transparencia.

Ayer, Rosselló Nevares se reunió con funcionarios de gobierno, así como con posibles candidatos para llenar las vacantes que surgieron durante el fin de semana tras las renuncias que provocó la publicación de un chat en el cual el mandatario y sus colaboradores más cercanos definían sus estrategias de comunicación, a la vez que proferían insultos y ataques contra opositores, correligionarios, periodistas y miembros de la propia administración.

“A pesar de las dificultades que podamos tener, internas y externas, el trabajo continuará y se completará la agenda trazada en todas las áreas, la social, la educativa, la de seguridad, la de salud, la de infraestructura, la de recuperación y todo lo relacionado al asunto fiscal, que es altamente prioritario, entre otras. No se renuncia al trabajo iniciado, y hoy más que nunca mucha gente cuenta con mi compromiso para ello”, sostuvo Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email Cientos de manifestantes abarrotaron las calles cercanas a La Fortaleza en el Viejo San Juan para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. A continuación, algunas pancartas que utilizaron para llevar su mensaje (Ramón “Tonito” Zayas)

Había pancartas con la foto del gobernador y la petición de renuncia que impera desde la divulgación del chat. (Xavier J. Araújo Berríos)

Había pancartas con la foto del gobernador y la petición de renuncia que impera desde la divulgación del chat. (Xavier J. Araújo Berríos)

"#Desgobierno y #Corrupción. Renuncia!", escribieron. (Ramón “Tonito” Zayas)

El grito colectivo se resumía en "Ricky renuncia". (Ramón “Tonito” Zayas)

"Rickyn Queseyó. No te queremos aquí, así que recoge tus m..... y largate de este País", se lee en esta cartulina. (Ramón “Tonito” Zayas)

"El gobierno se asusta cuando despertamos. #RickyRenunciaAhora", lee este pedazo de cartón (Ramón “Tonito” Zayas)

Otras pancartas pedían a la Policía fuera. (Ramón “Tonito” Zayas)

"Por Amor a PR renuncia insolente!", dice esta. (Ramón “Tonito” Zayas)

Esta pancarta dice "Ricky cerdo" (Ramón “Tonito” Zayas)

"Despide los del chat cuanto tus comentarios son los más asquerosos", leía otra pancarta. (Ramón “Tonito” Zayas)

"Ricky te estás haciendo la vistima", lee la cartulina amarilla. (Teresa Canino)

Esta pancarta simplemente dice "renuncia ya". (Teresa Canino)

Otra lee "Asesinos de la educación pública". (Teresa Canino)

Una mujer cuestiona, mediante su pancarta, dónde está la primera dama, Beatriz Rosselló. (Teresa Canino) Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email

Sus expresiones fueron la única información que salió ayer del Palacio de Santa Catalina y fueron enviadas en momentos en que manifestantes se enfrentaban a policías para intentar llegar a los portones de la estructura. Incluso, un helicóptero de la Uniformada sobrevoló los edificios que componen la Mansión Ejecutiva en busca del activista Alberto “Tito Kayak” de Jesús, quien subió al techo de uno de ellos con una bandera y una pancarta que leía “Renuncia”.

Tras bastidores, los distintos bandos en los que se divide el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) se movían a toda prisa para intentar definir el futuro de la administración Rosselló Nevares.

Los esfuerzos, en primera instancia, eran para lograr que el gobernador desista de su intención de aspirar a la reelección en el 2020, y que luego renuncie al cargo, tras el rechazo público que ha generado el contenido del chat, señalaron varias fuentes de El Nuevo Día.

En reuniones a lo largo del fin de semana, los novoprogresistas -encabezados por los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, y la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González- se enfocaron en identificar a una figura que pueda ser designada como secretario de Estado. La Constitución establece que sería el secretario de Estado quien asuma la gobernación en caso de la salida del mandatario.

Para poner el plan en marcha, los tres vicepresidentes del PNP deben contar con el primer ejecutivo, ya que él debe hacer la designación que luego ratificaría la Asamblea Legislativa cuando comience la próxima sesión ordinaria, en agosto. Los nombres que han estado en discusión son el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz; el exaspirante a la alcaldía de San Juan Leo Díaz Urbina; el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, y el ex comisionado residente en Washington Pedro Pierluisi, detallaron las fuentes. Entre ellos, se mencionan con mayor fuerza a Rivera Cruz y a Pierluisi.

Aunque no tuvo actividades públicas, Rosselló Nevares participó en la mañana de ayer en un culto en la Iglesia El Calvario AD, en San Juan.

“Reconozco que he cometido errores y mi compromiso ha sido, número uno, buscar reflexión y sabiduría del Todopoderoso y, ante ese proceso, mi compromiso es aprender de lo cometido y no volver hacerlo”, expresó el mandatario a los feligreses tras recibir una bendición en el altar.

El gobernador no fue visto por la prensa en La Fortaleza, ni tampoco los miembros de su escolta.

El proceso interno

Remover al primer ejecutivo de la presidencia del PNP es asunto fácil, indicaron tres fuentes consultadas. No así lograr que renuncie al cargo electivo, una situación sin precedentes en la historia de Puerto Rico, que tiene la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y varias pesquisas federales en curso por presuntos actosde corrupción y venta de influencias. Algunas de esas investigaciones redundaron la semana pasada en el arresto de las extitulares del Departamento de Educación y la Administración de Seguros de Salud (ASES)

Ayer, previo a un caucus de la mayoría legislativa en la Cámara baja, Méndez le dio un ultimátum a Rosselló Nevares.

“Nosotros le estamos dando un deadline al gobernador (para que tome una decisión). Esta semana sé que él va a sostener reuniones con alcaldes de nuevo, con legisladores, y yo creo que ese periodo hay que dárselo”, expresó Méndez, quien no obstante, sostuvo que no estaba “negociando” la salida del funcionario, aunque sí buscan un secretario de Estado.

Al salir del encuentro, Méndez indicó que le han retirado el apoyo al mandatario como candidato a la reelección, pero que la posibilidad de iniciar un residenciamiento o juicio político contra Rosselló Nevares no está “sobre el tapete todavía”.

Extensa jornada

Al cierre de esta edición, la delegación de mayoría del Senado aún se encontraba reunida en el Capitolio.

A su llegada a la oficina del presidente del Senado, donde se efectuaba el encuentro, senadores de la mayoría legislativa fueron tímidos ayer en solicitarle al gobernador la renuncia. Solo la senadora Evelyn Vázquez reiteró que el gobernador debe renunciar.

“Por el bien de nuestro partido, él tiene que renunciar. Puerto Rico no se merece esta vergüenza… No podemos tener esta distracción, todo el mundo pendiente al chat y a cuántas conversaciones más pueden salir”, sostuvo la senadora penepé.

El impacto del escándalo ha sido tal que ayer el liderato del PNP que ostenta posiciones electas, tanto en la Legislatura como en los municipios, no había encontrado un remedio para evitar el colapso de la estructura política, según una fuente de este diario.

Como parte de los esfuerzos del bando leal al primer ejecutivo, el exgobernador Pedro Rosselló González, quien continúa ejerciendo una fuerte influencia en el PNP, llegó ayer a la isla. Dedicó su tarde a comunicarse con miembros de la Cámara de Representantes para intentar evitar que den paso a un proceso de residenciamiento contra el menor de sus tres hijos, informaron tres fuentes a este diario.

En el Senado, ya hay los votos necesarios para llevar a cabo un juicio político contra el mandatario, señalaron los informantes.

Otra fuente de El Nuevo Día que pidió no se revelara su nombre por temor a represalias explicó que “los que están con Rosselló creen” que el colapso del mandatario fue orquestado desde “el equipo de Tommy (Rivera Schatz)”. La fuente relató que, en múltiples instancias, incluso en la recta final de la campaña a la gobernación de 2016, tanto el presidente del Senado como integrantes de su grupo y alcaldes y exalcaldes “veteranos” del PNP le indicaron a Rosselló Nevares que debía “tirar la raya con Elías” Sánchez, su exdirector de campaña, que también era parte del chat.

La fuente asegura que era un secreto a voces dentro del partido que Sánchez tenía tanta influencia en las decisiones de Rosselló Nevares que este sería el que gobernaría “de facto” en La Fortaleza.

Por más de un año, El Nuevo Día ha recibido relatos de personas afines al PNP en torno a “una gran preocupación” sobre las continuas intervenciones de Sánchez en la toma de decisiones del gobierno. Algunas de esas fuentes relatan que incluso, el exgobernador Pedro Rosselló intentó, en alguna ocasión pero sin éxito, poner en aviso a su hijo de lo que se exponía.

Pero, ante la renuencia del gobernador a sacar a Sánchez de la toma de decisiones en la Rama Ejecutiva, coincidieron ambas fuentes, Rivera Schatz optó por “trazar la raya” desde el Senado por los persistentes rumores de investigaciones e intervenciones en procesos de subastas y contrataciones.

La primera fuente, sin embargo, dijo que más que “las piedras que pudo poner Tommy en el Senado”, fue el gobernador “el que se hundió solito”.

Esta falta de claridad en las estructuras de poder, más allá de las luchas políticas, genera inestabilidad en el ámbito económico en un país con una situación fiscal frágil, apuntó el economista y profesor universitario José Alameda.

“Muchos reclaman la renuncia del gobernador, pero lo importante es que haya una figura que se encargue de impartir estabilidad, certeza, seguridad a las transacciones que el gobierno pueda hacer con bonistas, comerciantes, industriales. De otra manera, la economía no te va a funcionar", expresó Alameda.

“La imagen internacional que estamos dando es detrimental”, añadió.

Línea de sucesión

De acuerdo con la Constitución, ante una vacante en la gobernación, le correspondería al secretario de Estado asumir el cargo. Sin embargo, Luis G. Rivera Marín renunció el sábado al revelarse el contenido del chat en el que, junto a Rosselló Nevares, se burla e insulta a múltiples figuras públicas y privadas. Próxima en el orden de sucesión está la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. En el pasado, Rivera Schatz ha sido uno de los principales críticos de las ejecutorías de la funcionaria, particularmente cuando enfrentó cargos criminales, que luego fueron desestimados, por presuntamente interferir en una investigación criminal.

Cambiar al gobernador no implica un distanciamiento o corte final con la administración de Rosselló Nevares, señalaron varias fuentes, pues no necesariamente habrá cambios en todo el equipo de trabajo. Igualmente, el liderato del PNP busca a una persona que no tenga intenciones de aspirar a la gobernación en las elecciones del 2020. Ni González ni Rivera Schatz han descartado aspirar al cargo en las próximas elecciones.

Los posibles sustitutos

Contactado por El Nuevo Día, Pierluisi no quiso hacer comentarios. “(Estoy) impedido de hacer expresiones o conceder entrevistas, siguiendo las normas del bufete para el que trabajo”, sostuvo.

Pierluisi, quien enfrentó en primarias a Rosselló Nevares en el 2016 y no resultó favorecido, trabaja para el bufete O’Neill & Borges, que presta servicios a la JSF.

“El problema que él tiene es que la Junta es el organismo más odiado en este momento, y él trabajaría de la mano de la Junta. Ese es su problema”, dijo una fuente.

Mientras, el alcalde de Bayamón no fue categórico cuando se le preguntó si estaría disponible para llenar la vacante en la secretaría de Estado. “Nadie me ha llamado con relación a eso y, de todas maneras, en este momento no hay espacio para especulaciones ni para escenarios hipotéticos”, respondió.

Si Rivera Cruz aceptara, la estrategia sería confirmarlo unánimemente como secretario de Estado al inicio de la sesión ordinaria que comenzaría en agosto.

Nombrado en receso, Rivera Cruz podría comenzar a organizar un nuevo equipo y “limpiar la casa por completo”.

“Si no fuera él (Rivera Cruz), habría que ver quién pudiera ser esa persona que termine el cuatrienio. Lo que se quiere es que la persona que (sustituya a Rosselló) no corra (a la gobernación) en el 2020 y así no se quema con todo lo que viene”, dijo otra fuente, sin soltar qué cosas o el tipo de eventos que se avecinan.

Díaz Urbina, entretanto, fue descartado por los líderes del PNP porque es una figura muy cercana a Rosselló Nevares y a Carlos Bermúdez, ahora exasesor de comunicación del gobernador que también participaba del polémico chat. Díaz Urbina no respondió a llamadas de este medio.

Por su parte, el alcalde de San Sebastián no quiso hacer comentarios cuando este diario lo contactó. Pero las fuentes dijeron queel alcalde pepiniano tiene interés en el cargo y probablemente en aspirar a la gobernación en el 2020.

“El gobernador está solo. El problema lo generó él por rodearse de personas que engordaban su ego y le creaban enemigos ficticios porque le hablaba mal al gobernador de esa persona. El que le hacía frente y le decía ‘gobernador, esto está mal’, ese mismo corrillo (que estaba en el chat) se encargaba de decirle ‘ese tipo está en contra tuya’”, dijo otra de las fuentes.

Descontento ciudadano

A pesar de la incertidumbre que existe aún respecto al futuro político de Rosselló Nevares, los líderes sindicales y de organizaciones que convocaron la manifestación ayer frente a la entrada norte de La Fortaleza, dieron por hecho que el primer ejecutivo saldrá de su silla.

“Como gobernante prácticamente está autodestituido con sus acciones”, afirmó Pedro Pastrana, portavoz del Capítulo de Jubilados de la Federación de Maestros (FMPR), la entidad que desde hace aproximadamente un mes había convocado la marcha.

Cientos de manifestantes comenzaron a llegar cerca de las 10:00 a.m. hasta la Plaza Colón, en el Viejo San Juan, y aproximadamente al mediodía comenzaron a marchar hasta la intersección de la calle Fortaleza con la Calle Del Cristo, frente a la entrada principal de la Mansión Ejecutiva.

“Esto es una falta de respeto, esto es un bochorno ajeno y es una vergüenza para el pueblo de Puerto Rico, que no se lo merece”, sostuvo Ivonne Reyes, una maestra que llegó desde Río Grande. “Le pido al honorable, si es honorable -Ricardo Rosselló- que renuncie”, afirmó.

Alex Iván Calderón, maestro en San Juan, se expresó en la misma dirección. “Estamos aquí porque estamos indignados con la situación del país. Estamos uniéndonos a una indignación generalizada en todo el país”, expresó.

Calderón apuntó que en el controversial chat de Telegram los participantes se presentan “en realidad cómo son, sin máscaras, entre ellos, burlándose del país”.

Al cierre de esta edición, un numeroso grupo de manifestantes continuaba protestando, pero desde las calles que dirigen a los portones laterales de la Mansión Ejecutiva.