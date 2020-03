El task force médico que asesora a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para atender la emergencia del coronavirus (COVID-19) estableció esta tarde que con las estadísticas que han recopilado concluyen, preliminarmente, que cada 3.5 días se duplican los casos en la isla.

El doctor Juan Carlos Reyes destacó, en conferencia de prensa, que dicha estadística es preliminar hasta tanto entre en funciones un nuevo sistema de vigilancia rápida que ofrecerá datos e información en tiempo real. Sin embargo, aseguró que el número se puede validar con el aumento diario en los casos desde que se confirmó el primer contagio de la turista italiana que llegó a bordo de un crucero a la isla.

"Esperaríamos que a base de lo que estamos trabajando, resulte de que en algún momento de la semana próxima no, sino la de arriba debamos comenzar a ver una reducción en estos casos. En estos momentos lo que vamos a ver es un aumento durante esta semana y la próxima", anticipó Reyes.

"Por eso es bien importante que respetemos la cuarentena. Estamos observando un aumento y cuando lleguen más pruebas veremos más aumento en los casos. Esa es la realidad", abordó.

Sus expresiones se dieron al mismo tiempo en que el director del task force médico, Segundo Rodríguez, destacó que el grupo de médicos trabaja a la par con el Departamento de Salud para desarrollar un sistema de vigilancia rápida para que reciba información de hospitales, laboratorios y aeropuertos por parte de los cernimientos y pruebas que se realicen.

"A este momento no tenemos esa información, porque estamos montando el sistema de vigilancia rápida que debe comenzar lunes o martes. Esto es algo que se ha estado montando from 'scratch'. Es un sistema que vamos a empezar a trabajar con Salud para que se pueda llevar a cabo. A este momento no tenemos esa data", dijo Rodríguez.

El sistema de vigilancia rápida deberá organizar la información por cada una de las ocho regiones del Departamento de Salud, se informó.

A su vez, indicaron que las estadísticas que ha recopilado el gobierno sobre el coronavirus (COVID-19) establecen que la mayoría de los puertorriqueños con el virus tienen entre 50 a 59 años de edad.

"Ya estamos comenzando a recibir la data de cada uno de los laboratorios privados. Dentro de los datos estadísticos de edad tenemos que la mayor cantidad de casos reportados está entre las edades de 50 a 59 años de edad, con un total de 22 casos. El segundo rango de edad está entre 60 a 69 años con un cúmulo de 19 personas diagnosticadas como positivo a COVID-19", detalló el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto.

El funcionario informó que la región metropolitana se mantiene como el foco principal de la propagación de la enfermedad con 46 casos, seguido de Mayagüez y Bayamón con 14, y Caguas con 13 casos.

El gobierno indicó que la cifra de casos positivos en la isla se elevó a 100 esta mañana luego de que se sumaron 21 casos nuevos, 10 de ellos validados por el Departamento de Salud, uno por el Hospital de Veteranos y 10 de laboratorios privados.

Al mismo tiempo, el funcionario anunció que la Guardia Nacional instalará un hospital móvil en Mayagüez con capacidad para 150 camas.

"En Puerto Rico hemos recibido 900 rapids kits de los cuales 700 han sido entregados a los hospitales. Se han recibido 1,000 pruebas moleculares de las cuelas se han entregado unas 500", sostuvo.

Al tiempo, el funcionario notificó que en el día de hoy se espera la llegada de unos 3,000 rapids kits que van a ser distribuidos y escoltados por la Policía.

En la conferencia de prensa se aseguró, a su vez, que el Departamento de Salud cuenta con 6,000 camas disponibles para atender la emergencia del coronavirus, en caso de que continúe aumentando la propagación de la enfermedad.

Dijo, además, que personal del Departamento de Salud le hará la prueba de coronavirus (COVID-19) hoy, sábado, al esposo de la puertorriqueña que falleció esta semana a consecuencia de la enfermedad en Mayagüez.

"El Departamento de Salud envió un equipo a la residencia del viudo para que a él y a dos familiares se les haga la prueba en el día de hoy", indicó.

En el día de ayer, José Mercado González, viudo de Lisette Matías, confirmó a El Nuevo Día que no le habían hecho la prueba del virus, pese a que información de las agencias gubernamentales apuntaba a que ya se estaban esperando por los resultados.