El activista y líder comunitario de las zonas aledañas al caño Martín Peña en San Juan, Mario Núñez Mercado, se convertirá la semana que viene en el director ejecutivo de la Corporación del Proyecto Enlace y del Fideicomiso de la Tierra como parte de un proceso de transición encabezado por los residentes de las comunidades impactadas por estas iniciativas.

La actual directora ejecutiva de Enlace, la planificadora Lyvia Rodríguez, presentó su renuncia en mayo por considerar que era momento de dejar a otros dirigir la dependencia gubernamental que ella ha guiado por 18 años.

"Hemos demostrado la capacidad de los ciudadanos de insertarse en la cosa pública para dirigir sus destinos", sostuvo Rodríguez.

La designación del líder comunitario como director ejecutivo fue aprobada por unanimidad por las juntas de directores de Enlace y del Fideicomiso de la Tierra.

Núñez Mercado, oriundo de la barriada Las Monjas, presidió por seis años el G-8, la asociación que agrupa al liderato de las ocho comunidades que bordean el cuerpo de agua sanjuanero. Asimismo, ha participado de importantes procesos, como la redscción del reglamento del Fideicomiso de la Tierra, señaló la presidenta de la junta de fiduciarios del Fideicomiso, Sarah Delgado Brayfield.

"A Lyvia le tocó (establecer) la base de esta corporación. Ahora a Mario le toca un tramo bien importante porque nos va a conducir al dragado del caño en beneficio de 26,000 hermanos puertorriqueños", expresó el presidente de la junta de directores de Enlace, José Barea Fernández.

Tanto el dragado del caño -proyecto por el que han luchado durante décadas- como lograr que se asignen fondos federales de reconstrucción para las viviendas de residentes del caño afectadas por el huracán María están al tope de las prioridades de Núñez Mercado, quien asume el cargo en propiedad el lunes. El dragado es un proyecto en manos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.

Esta tarde, tendrá una reunión con la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, para dar a conocer el cambio de mando y su plan de trabajo.