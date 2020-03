La directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos, estuvo presente en el Día Nacional de la Zalza, pero no está en cuarentena, confirmó la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

De acuerdo con la mandataria, la funcionaria no estuvo cerca de la fila donde se ubicó un médico panameño que asistió festival y que dio positivo al coronavirus.

Campos, que también estuvo a bordo del crucero donde viajaba una italiana recluida por sospecha de la enfermedad, no ha presentado síntomas.

“Ella, obviamente, no estaba cerca de las filas donde se hizo la recomendación, no pese a lo anterior hemos mantenido el monitoreo a través del Departamento de Salud y hasta el momento ella no ha manifestado ningún síntoma”, estableció Vázquez Garced en una entrevista radial (Noti Uno – 630 AM).

La gobernadora recomendó anoche "distanciamiento social" o aislamiento por 14 días para las personas que se sentaron desde las filas K hasta la O en el estadio Hiram Bithorn el pasado domingo durante el evento.

Vázquez Garced resaltó que, tanto en el crucero como en el festival, Campos no tuvo contacto con los afectados.

Ante eso, la directora de Turismo ha mantenido su agenda de trabajo inalterada y está acudiendo a su oficina.

Tras conocerse que Campos había abordado al crucero para entregar una placa de bienvenida a la tripulación del barco, esta reconoció que había sentido miedo.

No obstante, minimizó la posibilidad de que haya sido contagiada.

“En ese momento lo que yo hice fue llamar al recurso autorizado que sabía lo que yo no sabía, que era el riesgo de exposición que yo tenía para poder tomar las medidas personales”, indicó.