Carlos Bermúdez, quien fuera asesor de Comunicaciones de La Fortaleza, llegó hoy al Departamento de Justicia para cumplir con la citación que le hizo la agencia como parte de la pesquisa que encaminan sobre el chat de Telegram que mantenía el gobernador Ricardo Rosselló y parte de los miembros de su equipo cercano de trabajo.

“Tengo algo que sacarme de adentro y es pedirles disculpa a ustedes, a los medios. Son algunos los que están aquí, pero son muchos con los que por 25 años yo he trabajado y laborado con respeto, altas y bajas, pero siempre con respeto. Les pido disculpas por lo que sucedió ahí, por lo que se dice ahí. No tan solo por lo que escribí, sino lo que escribieron todos los componentes de ese chat", dijo Bermúdez en declaraciones emitidas a Telenoticias (Telemundo) a su llegada a la agencia.

"Sé que una disculpa no es suficiente. Sé que habrá quienes aceptarán el perdón que estoy pidiendo. Otros no lo aceptarán, pero es el mismo mensaje. Quiero terminar y decirles que vengo con un corazón avergonzado por lo que escribí yo, por lo que no escribí yo y por lo que no detuve”, agregó Bermúdez.

El exasesor llegó acompañado de su abogado y exdirector del negociado de Investigaciones Especiales, José Lozada. Ambos estuvieron en la agencia por espacio de unos 15 minutos. A su salida, Bermúdez no quiso emitir comentarios adicionales a los medios presentes.

“Él (Bermúdez) no puede decir ninguna otra cosa más, que él compareció, que se hizo disponible antes de llegar aquí y compareció, fue entrevistado y estamos saliendo”, señaló el licenciado antes de subirse al vehículo junto a su cliente.

A su llegada, Bermúdez fue cuestionado, además, sobre parte del contenido del chat, en específico cuando el mandatario menciona la posibilidad de que él y el secretario de Estado de entonces, Luis Rivera Marín, cogieran unos días de vacaciones y dejaran de gobernadora interina a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, al respecto el exasesor solo respondió que “eso no fue así”.

“Propuesta: Que Luis G y yo nos cojamos unos 'Días de Vacaciones' para ver que hace la gobernadora interina esos días…”, escribió Rosselló en el chat tras la decisión de no causa para arresto contra Vázquez el 7 de diciembre. Los fiscales especiales independientes intentaban probar la alegada intervención inapropiada e ilegalmente de Vázquez en el caso contra dos hombres acusados de cometer un escalamiento en la residencia de su hija.

A preguntas de si se sentía responsable ante la crisis que estaba atravesando el gobernador y el reclamo de renuncia por parte del pueblo ante la divulgación del contenido del chat, Bermúdez dijo: “No. Yo me siento abochornado por lo que sucedió en ese chat”, señaló.

✉ Email El gobernador Ricardo Rosselló encabezó las conversaciones. Entre otras cosas, llamó "puta" a la exconcejal de la ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito. (ELNUEVODIA.COM)

El ahora exsecretario de Estado, Luis G. Rivera Marín, renunció luego de la controversia. Participó en el chat de manera limitada. (ELNUEVODIA.COM)

Christian Sobrino ocupaba cinco puestos en el gabinete, entre ellos, el de principal oficial financiero y representante del gobierno en la Junta de Supervisión Fiscal. Renunció a todos sus cargos. (ELNUEVODIA.COM)

Alfonso Orona fue asesor legal del gobernador y asesor de asuntos laborales. Renunció luego de haber tenido un accidente tras conducir bajos los efectos del alcohol. (ELNUEVODIA.COM)

El cabildero Elías Sánchez dirigió la campaña del gobernador en el 2016 y lo representó en la Junta de Control Fiscal hasta el 2017. (ELNUEVODIA.COM)

Raúl Maldonado, exoficial principal financiero, exsecretario de Hacienda y exdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. (ELNUEVODIA.COM)

Carlos Bermúdez es exasesor de comunicaciones del gobernador y la comisionada residente, Jenniffer González. (ELNUEVODIA.COM)

El publicista Edwin Miranda controlaba la opinión pública, dirigía la compañía de relaciones públicas KOI. (ELNUEVODIA.COM)

Ramón Rosario es exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza. Participaba como analista político en Telemundo y fue suspendido tras el escándalo. (ELNUEVODIA.COM)

Ricardo Llerandi es el secretario de la Gobernación. Antes fue director de la Compañía de Desarrollo Económico y Comercio. Tuvo una participación limitada. (ELNUEVODIA.COM)

El publicista Rafael Cerame participó activamente en el chat. También asesoraba al gobernador en el área de comunicaciones. (ELNUEVODIA.COM)

El sábado 13 de julio, justo el mismo día en que comenzaron las protestas masivas del pueblo en reclamo a la renuncia de Rosselló, Bermúdez anunció que no continuaría asesorando ni al gobernador ni a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

“Estoy convencido de que ambos harán su mejor esfuerzo para servirle bien a Puerto Rico en este tiempo tan crucial para la recuperación de la isla, gestión en la que les deseo mucho éxito”, dijo entonces Bermúdez a través de declaraciones escritas.

Trascendió que hoy también acudió a su cita con Justicia el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Anthony Maceira. Mientras, ayer el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, quien también formó parte del chat, hizo lo propio.

Justicia citó a los 12 miembros del chat y les pidió a todos que llevaran sus celulares. El Tribunal de San Juan emitió el lunes una orden de registro para obtener los celulares de varios de los integrantes que no habían acudido al llamado de Justicia, incluyendo al exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado Gautier a quien se le ocupó la unidad.

También han cumplido con Justicia el exsecretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi; el exasesor del ejecutivo, Rafael Orona y el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario.