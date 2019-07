El asesor en comunicaciones de Ricardo Rosselló Nevares y participante activo en el polémico chat de Telegram, Carlos Bermúdez, anunció hoy que no continuará asesorando al gobernador ni a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, dos de los políticos del Partido Nuevo Progresista para los que laboraba.

Bermúdez es el primero de los miembros del grupo que anuncia que corta sus vínculos con el gobernador.

"Ayer le comuniqué a la Comisionada Residente Jenniffer González y hoy en la mañana le reiteré que, para evitar distracciones, he determinado no continuar asesorándole. Lo mismo he hecho con el Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, a quien también le había notificado previamente de mi interés en concentrarme y dedicarme de lleno a otros proyectos. Con ambos no existe contrato actualmente ni se renovará. Durante muchos años he trabajado y colaborado con distintas figuras del quehacer político, les he acompañado en la medida en que mis destrezas refuerzan y añaden valor a su proyección y su trabajo. En este momento, Jenniffer González y Ricardo Rosselló tienen que hacer un importante trabajo por Puerto Rico en el que deben estar plenamente enfocados, sin tener que enfrentar distracciones sobre esa importante misión. Agradezco tanto al gobernador como a la comisionada residente la confianza que depositaron en mí y en mi trabajo. Estoy convencido de que ambos harán su mejor esfuerzo para servirle bien a Puerto Rico en este tiempo tan crucial para la recuperación de la Isla, gestión en la que les deseo mucho éxito", son las expresiones escritas que envió a El Nuevo Día el estratega de comunicaciones.

El viernes, Bermúdez había pedido perdón por su participación en la conversación en la que tras filtrarse todo el contenido este sábado, se revela que compartía mensajes machistas, misóginos, vulgares, homofóbicos, así como mofas a personas obesas.

Bermúdez dirigía gran parte de la estrategia y esfuerzos de comunicación del gobernador y del gobierno, así como de la comisionada residente en Washington. Además, según registros de la Oficina del Contralor, en el año fiscal que concluyó el pasado 30 de junio, la compañía de Bermúdez, Ojo Creativo, tuvo contratos con varias dependencias gubernamentales y municipios que totalizaban $211,140 por servicios artísticos, de asesoría, relaciones públicas y publicidad.

Además de Bermúdez, en el chat también participaron el estratega de comunicaciones, Rafael Cerame; su exasesor legal, Alfonso Orona; el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino; y el publicista y presidente de la agencia KOI, Edwin Miranda; el secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi; el exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario; y el secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín.