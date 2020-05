El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, indicó ayer que el cuerpo legislativo que dirige concurriría con la versión del Código Civil que apruebe el Senado el lunes, siempre y cuando no se incluyan enmiendas no acordadas.

El Senado se dispone a aprobar la legislación, un proyecto que emana de la Cámara baja. El portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, ha dicho que anticipa una sola enmienda en el hemiciclo que busca clarificar que el estado de derecho de Roe Vs. Wade, la jurisprudencia federal que le reconoce a la mujer el derecho a terminar un embarazo, no se afecte con el nuevo Código Civil.

Méndez ha insistido en que la versión del Código Civil que salió de la Cámara ya reconoce ese derecho jurisprudencial.

"Con las enmiendas del Senado no tenemos ninguna tipo de objeción", dijo Méndez. "Concurriríamos con esas enmiendas", agregó al referirse a los cambios ya introducidos hace meses por la Cámara alta a la medida.

Ayer trascendió que La Fortaleza había enviado al Senado enmiendas a la medida y que se habían incorporado al proyecto. El Nuevo Día supo que ese no es el caso y que la gobernadora Wanda Vázquez no presentará cambios a la medida, aunque se reserva el derecho de emitir un veto si la legislación no reconoce derechos adquiridos.

¿Qué pasará con el Código Municipal?

El Senado también aprobará el lunes el Código Municipal, un proyecto de más de mil páginas que agrupa sobre 15 leyes que afectan el día a día de los gobiernos municipales.

Méndez, por un lado, mencionó que procurará enviar al Senado las enmiendas de la Cámara para que cuando la medida sea aprobada el lunes, cruce a la Cámara lista para que el cuerpo legislativo también avale el proyecto. Sin embargo, el líder cameral dijo entender que ese proyecto no sería aprobado el lunes en el Senado y que no ha tenido acceso al voluminoso proyecto.

Ríos aclaró esta mañana que la última información que él tiene es que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schtz, quiere que se aprueben los dos códigos el lunes.

No obstante, Méndez indicó en que, en el caso de que el proyecto se apruebe en el Senado sin que la Cámara tenga tiempo para sugerir sus cambios, la medida seguiría su curso ordinario cuando cruce de cuerpo.