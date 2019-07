Washington - El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, coincidió hoy con el coro de voces de su colectividad que en las últimas horas exhorta con claridad al gobernador Ricardo Rosselló Nevares a iniciar una transición ordenada, luego del escándalo del chat de Telegram y los casos de corrupción dentro de su gobierno.

“No tiene salida”, sostuvo Ríos, tras reunirse con legisladores federales y funcionarios del Congreso.

Ríos también se unió al llamamiento que hiciera la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, para que se convoque con urgencia a una reunión del directorio del PNP.

La reunión del directorio tiene que ser en días, si posible este fin de semana, sostuvo.

“El PNP tiene que hacer una movida sin precedentes para que quede claro que no somos iguales que los que criticamos”, dijo Ríos, al aludir a la decisión del Partido Popular Democrático (PPD) de no sustituir en 2008 a Aníbal Acevedo Vilá como candidato a gobernador, cuando fue imputado de violaciones electorales, de las que fue absuelto al dejar el cargo.

Indicó que de cara a la transición pueden barajarse varias posibilidades para la secretaría de Estado y eventual asunción al puesto de gobernador. Mencionó, entre otros, al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, al vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, al ex secretario de Estado Kenneth McClintock y al senador Miguel Romero.

A su juicio, el candidato a secretario de Estado debe ser una persona que no tenga intención de aspirar a la gobernación en 2020.

Por ello, no incluye en el grupo al ex comisionado residente en Washington Pedro Pierluisi, pues considera que “si vuelve al ruedo político”, el también ex presidente del PNP sería aspirante a la candidatura a gobernador.

Una vez, como espera, se dé una transición en el PNP, Rios dijo que puede haber hasta tres precandidatos a la gobernación, al aludir a Pierluisi, la comisionada residente González y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.