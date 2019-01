La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, defendió la labor que el licenciado Raúl Maldonado Nieves -hijo del principal oficial financiero (CFO, en inglés) del gobierno y recién nombrado secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier-, ha llevado a cabo en el municipio bajo un subcontrato con la firma Virtus Consulting Group, la cual le presta servicios de consultoría al ayuntamiento.

Relacionados: Raúl Maldonado asegura que no ha beneficiado a su hijo con contratos en el gobierno

“Desde el 2014, (Maldonado Nieves) ha sido subcontratado por una entidad que le da servicios al municipio de San Juan, y tengo que decir que el trabajo que ha hecho es excelente”, dijo la alcaldesa hoy en un aparte con los medios luego de participar en un panel moderado por la exsecretaria de Estado federal, Hillary Clinton, durante un evento de la Clinton Foundation en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en la capital.

La alcaldesa, además, catalogó su trato con Maldonado Gautier como uno sumamente profesional. Este se encuentra en medio de una investigación del Departamento de Justicia por presuntamente favorecer mediante la otorgación de contratos a empresas que emplean a su hijo.

“Como secretario de Hacienda, Maldonado siempre le prestó extrema atención a los millones de dólares que el gobierno central todavía le debe, no solamente al Municipio de San Juan, sino a todos los municipios”, detalló la alcaldesa capitalina.

Cruz aprovechó la oportunidad para hacer un llamado al gobierno central sobre el dinero que supuestamente le corresponden al municipio. “Por ejemplo, las multas que cobran los municipios van al gobierno central primero”, explicó. “Vamos a sentarnos a ver cómo el dinero llega al municipio de vuelta rápidamente, porque dinero que cae en el gobierno central, es dinero que para después sacarlo es como sacar una muela”.

Aparte del asunto de los contratos de su hijo, Maldonado Gautier también se ha visto enfrascado en una controversia luego de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares nombrara al entonces secretario de la Gobernación a varios puestos adicionales -entre ellos el de director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto-, que efectivamente le confiere a Maldonado Gautier el control completo de las finanzas gubernamentales. Este fue uno de los detonantes para la renuncia de la entonces secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, y el subsecretario Juan Carlos Puig, en los pasados días. Tan pronto como esta mañana, se anunció el nombramiento del director de Comercio y Exportación, Ricardo Llerandi, como secretario de la Gobernación, sustituyendo a Maldonado Gautier.

Ante preguntas sobre si cree que Maldonado Gautier debe ser destituido de sus varios puestos, Cruz respondió: “No tengo los elementos de juicio para hacer esa aseveración ahora mismo. Lo que creo es que cuando una persona tiene demasiados sombreros, algo toma prioridad sobre otra cosa. El Departamento de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda son departamentos demasiado importantes como para ser también CFO”.

“Lo que el país no quiere es la mentira”, añadió. “La semana pasada, muchos de los medios comenzaron a decir que hay problemas en el gabinete, y la administración lo negó, hasta que un medio tuvo que sacar la carta de renuncia de la secretaria (de Hacienda)”, dijo Cruz Soto, haciendo referencia a un reportaje especial que publicó ayer El Nuevo Día.

“Yo he sido muy criticada porque cuando alguien no funciona yo lo despido, o cuando pienso que no está funcionando, se lo informo y la persona renuncia”, indicó la alcaldesa. “A mí me critican por tener un carácter fuerte, pero es que el país no está para blandenguerías, y la gente quiere ver gente que asumimos posiciones, estén de acuerdo o no, pero saben dónde uno está parado”, sentenció.