Una mujer de 56 años que se recupera satisfactoriamente y está a punto de ser dada de alta se convirtió en el primer caso positivo de coronavirus reportado por el Municipio de San Juan, informó esta mañana la alcaldesa Carmen Yulín Cruz.

Más allá de la edad, y de que es residente de San Juan, la alcaldesa no dio más detalles de la mujer. Indicó que no se reportó al Departamento de Salud estatal, que es quien lleva el conteo oficial de casos positivos de COVID-19 en Puerto Rico, hasta las 8:09 de esta mañana, por lo que no fue parte de los 64 casos positivos que reportó hoy el gobierno estatal.

“No estamos dando detalles del paciente, pero sí puedo decir que la persona está hospitalizada y está respondiendo bien. Está lista para darse de alta”, dijo Cruz.

La alcaldesa indicó que el municipio sabe de este caso desde el sabádo y que a ella la información le llegó ayer. Al momento de la conversación con El Nuevo Día no sabía por qué el caso no había sido reportado a Salud estatal. Se comprometió a dar más detalles de la persona en el transcurso del día.

La alcaldesa dijo que debido al alto volumen de pruebas e informes que ha hecho el municipio está retrasado en sus reportes a Salud estatal. Dijo que a partir de mañana el ayuntamiento se pondrá al día con la agencia del gobierno central.

Cruz dijo que el Municipio ha hecho 298 pruebas, de las cuales recibió hasta ahora 16 resultados, entre los cuales está el positivo. En la primera semana se hizo una prueba, en la segunda 55 y en los primeros tres días de esta semana 242. De las 298 muestras, ocho han sido a pacientes pediátricos. 263 de las pruebas se hicieron a través del servicio de “servicarro”.

Desde esta semana, el municipio hace 100 pruebas diarias, que se envían a Estados Unidos y cuyos resultados están listos en cuatro o cinco días. El municipio firmó un contrato de $1 millón con los laboratorios Quest para la realización de 13,300 pruebas. Pero, el número bajará probablemente a 12,300 porque los médicos del municipio están recomendando que a algunos pacientes se les haga también la prueba de influenza, lo cual cuenta por dos.