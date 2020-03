La alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto denunció este lunes que una aspirante a un cargo electivo por el Partido Popular Democrático (PPD) y una epidemióloga del Departamento de Salud (DS) intentaron aprovecharse de sus posiciones para lograr acciones en relación a la administración de las pruebas de coronavirus (COVID-19).

“Nadie me llame a buscar un privilegio para una prueba, nadie”, afirmó Cruz Soto, molesta con la situación.

“Usted no le puede quitar la prueba a alguien que la necesita. No se atreva, ahórrese el texto. No se atreva a llamarme y escribirme para buscar favoritismo”, advirtió.

En el caso de la candidata bajo la insignia del PPD, se trata de Mariana García Benítez, quien aspira al cargo de representante del Precinto 4 de San Juan en la Cámara de Representantes.

“Me llamó una candidata del Partido Popular a pedirme que a su familia, a ella y a su director de campaña, se le hiciera la prueba”, manifestó la alcaldesa, previo a revelar el nombre de la persona.

Cruz Soto indicó que ninguna de esas personas presentaba síntomas asociados al COVID-19 y que, si fuera el caso que recibe una llamada informándole sobre alguien que estuvo en contacto con otra persona que arrojó positivo al virus o que presenta síntomas, esa persona sería referida y evaluada por un médico como cualquier otro paciente.

“Ayer hablé con el presidente del Partido Popular (Aníbal José Torres) para informárselo”, indicó la también aspirante a la gobernación por el PPD.

Asimismo, la alcaldesa denunció que la epidemióloga Melissa Bello, epidemióloga de Salud, supuestamente intentó saltar los protocolos del Hospital Municipal para que se le realizara la prueba de COVID-19 a una persona en particular.

“La señora Bello, que es nuestro contacto con la epidemióloga del Estado, llamó el viernes a la enfermera epidemióloga del Municipio por una paciente que está en el Hospital Municipal, a decir que la jefa, de la jefa, de la jefa llamó, a ver si el Departamento de Salud podía entrar a hacerle la prueba a esa persona”, relató Cruz Soto. “Yo atónita la llamo en conference call (llamada de conferencia) con otra persona; la persona admite que sí, que esa fue su expresión”.

La ejecutiva municipal indicó que se comunicó con la secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones Longo, y le informó sobre lo ocurrido.