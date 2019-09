Unos 87 vuelos programados para arribar o salir hoy del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, y otros 11 pautados para mañana (para un total de 98 vuelos) fueron cancelados debido al mal tiempo provocado por el paso de la tormenta tropical Karen por el Caribe, informó ayer en la tarde Aerostar Airport Holdings, LLC, empresa que administra la instalación aeroportuaria mediante alianza público privada.

Cinco de las cancelaciones de vuelos programados para mañana son de la aerolínea Seaborne. Se trata de dos llegadas, una procedente de St. Croix pautada para las 9:45 a.m. y otra de St. Thomas para las 10:00 a.m., y tres salidas hacia St. Thomas, St. Croix y el Cibao (en República Dominicana) que debían ocurrir a las 7:00 a.m., 7:15 a.m. y 10:00 a.m., respectivamente.

Otras seis cancelaciones de rutas para mañana corresponden a Intercaribbean. Son vuelos que conectan a Puerto Rico con Beef Island, en Islas Vírgenes Británicas: tres salidas programadas para las 11:00 a.m., 2:35 p.m. y 6:00 p.m., y tres llegadas para las 10:10 a.m., 12:50 p.m. y 4:40 p.m.

Las aérolíneas que reportaron cancelaciones de rutas programadas para hoy fueron Cape Air, con 47 vuelos; Seaborne, con 24; Intercaribbean, con seis; Southwest, con cuatro; Liat, Avianca y JetBlue, con dos cada una, según Aerostar.

Southwest canceló dos llegadas procedentes de Florida (Ft. Lauderdale y Orlando) y sendas salidas hacia Maryland y Orlando. Mientras, JetBlue canceló una llegada y una salida en su ruta a St. Thomas y Avianca hizo lo propio con su ruta a Bogotá, Colombia.

Todas las demás cancelaciones de ayer involucraron destinos en el Caribe: las islas municipio de Vieques y Culebra, el pueblo de Mayagüez, St. Croix y St. Thomas (Islas Vírgenes Estadounidenses) Beef Island y Virgen Gorda (Islas Vírgenes Británicas), St. Kitts, Antigua, Cibao (República Dominicana), St. Martin y Dominica.

Por su parte, Seaborne informó en su página web que debido al mal tiempo eximirán de las tarifas por cambios y de la diferencia en tarifas a los clientes con viajes reservados hacia y desde Puerto Rico, St. Croix y St. Thomas del lunes 23 al jueves 26 de septiembre.

Cape Air indicó en su portal que “para los clientes que tenían pautado viajar desde el lunes, 23 de septiembre de 2019 hasta el martes, 24 de septiembre de 2019, hemos emitido una exención para permitirles cambiar a vuelos alternativos para viajar hasta el viernes, 27 de septiembre de 2019, sin pagar cargos adicionales”.

Southwest divulgó en su página de internet que los clientes que tengan vuelos reservados hacia y desde SJU entre el lunes 23 y el miércoles 25 de septiembre pueden volver a reservar el mismo servicio dentro de los 14 días de su fecha de viaje original entre las ciudades originales sin pagar cargos adicionales.