Nota del editor: novena y última entrega en la que detallamos el contenido del chat de Telegram en el que participan el gobernador Ricardo Rosselló y su grupo íntimo.

L as últimas 89 páginas de las conversaciones que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares tuvo con varios funcionarios de su equipo, consultores y contratistas muestra la gran cantidad de tiempo en horario de trabajo que dedicaba a delinear estrategias de política partidista que incluían el uso de las redes sociales para afectar las reputaciones de los aspirantes a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD).

Al mismo tiempo, ese chat demuestra como los abogados Elías Sánchez Sifonte y Ramón Rosario, así como el publicista Edwin Miranda imparten instrucciones sobre estrategias de la administración pública a pesar de que ninguno de ellos era funcionario público.

Por ejemplo, en un momento se coloca en el chat un comunicado de prensa sobre el anuncio de los proponentes cualificados para el proceso de Alianza Público Privada para el proyecto de Transmisión y Distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces surge un pequeño debate sobre lo oportuno de hacer el anuncio en ese momento y si el comunicado debe incluir una cita del gobernador.

Sánchez Sifonte comenta que es una buena decisión anunciarlo y que “mejor la noticia salga de nosotros”. Luego dice “En un proceso de licitación de algo como esto, que va a ser objeto siempre de impugnaciones y bochinche, mantendría al gobernador manos a fuera. Esa sería mi recomendación”.

De igual manera, estas últimas páginas que del filtrado chat muestran que en lo que debería ser una ocupada agenda como primer ejecutivo del país, Rosselló Nevares constantemente saca tiempo para impartir instrucciones sobre cuando activar a los tuiteros fieles al penepé para el activismo político partidista.

Lo mismo ocurre con Sobrino, quien con dos puestos importantes como representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) conversaba mañana, tarde y noche en este chat.

El 18 de enero de 2019, el entonces subsecretario de la gobernación Ricardo Llerandi colocó en el chat un reportaje en el que el senador Eduardo Bhatia argumenta que cuando votó a favor de la emisión de bonos en 2014 le dieron una información incorrecta. Esa imputación fue negada por el exgobernador popular Alejandro García Padilla.

El gobernador responde con una expresión de “Uyyyy” y luego ordena que se ataque a Bhatia por “vago e incompetente”.

El asesor en imagen y comunicaciones del gobernador Carlos Bermúdez responde que a “Isabel (nombre de la esposa de Bhatia) también le dieron información falsa y se casó con él”. Sánchez Sifonte y Llerandi responde con memes de burlas y Rosario comenta “esa es buena”.

Rosselló Nevares insiste en esa discrepancia entre Bhatia y García Padilla y expresa “We need to light a match under this fire. Hablar con Tony”. Luego menciona “necesitamos mover esto. Se van a liquidar”.

El chat revela que el grupo está muy pendiente de las acciones de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, incluso en un momento Sobrino le pide a Miranda que preparara un GIF de la funcionaria “bailando y gritando como una loca” en el contexto de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Miranda prepara el Gif que luego es celebrado por varios de los participantes del chat.

Como parte de la estrategia del grupo, los precandidatos a la gobernación por el PPD, Roberto Prats y Juan Zaragoza, también son atacados en las redes sociales. Un tuitero frecuentemente utilizado por el grupo de nombre @srluisramos coloca un post sobre supuesto aumento en los activos personales de Zaragoza. Mientras Rosario instruye a que riegue fotos burlonas de Prats. En una de ellas es descrito por Cerame como un “guelebicho”.

Rosario también encarga a Miranda a activar “a la gente” para atacar a la excandidata a la gobernación Alexandra Lúgaro, a quien le atribuye haberse “llenado los bolsillos de fondos federales en educación” y de “timar” a su hermano.

En estas conversaciones del 16 al 20 de enero de 2019, el grupo exhibe homofobia y también menosprecio hacia personas obesas, a pesar de que varios de sus participantes lucen decenas de libras de más.

A las 4:04 de la tarde del sábado 19 de enero, Rosselló Nevares coloca dos fotos en las que él aparece, en una de ellas hay un hombre con sobrepeso y dice “aquí mi #10yearsChallenge”. El también consultor en prensa Rafael Cerame le contesta “cuatro kilómetros de cachete”.

En otro momento, Rosario coloca un tuit en el que se anuncia que entre los cargos que se presentarán contra el exadministrador de Servicios Generales, Miguel Encarnación, se encuentran dos por presunto hostigamiento sexual a dos varones.

“Ese estaba en esa dieta?”, pregunta Cerame.

El gobernador contesta: “Oh well. Nosotros lo referimos”.

Prácticamente las últimas conversaciones de este selecto grupo estuvieron dedicadas a difamar al compañero periodista de este diario Benjamín Torres Gotay.

Miranda, quien a través de todo el chat exhibe en muchos momentos un pobre dominio del lenguaje, llama a Torres Gotay acomplejado, infeliz y “con guille de intelectual”.

El chat también refleja que existe una prohibición a los jefes de agencia a asistir a algunos programas como el de Jay Fonseca y Jugando Pelota Dura, aunque con este se hizo “una excepción”. También algunos se burlan de la supuesta poca audiencia del programa de la mañana que conduce Rafael Lenín y colocaron un meme de la compañera Sandra Rodríguez Cotto.

Las conversaciones muestran el interés del publicista Miranda en dejar en récord “para el futuro” que el atraso en la llegada fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico es responsabilidad del presidente de los Estados Unidos Donald Trump.