Molestas por el retraso del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) en la entrega de los cuerpos de sus hijos, fallecidos en circunstancias diferentes y en hechos separados, varias madres reaccionaron indignadas en la mañana de hoy a los comentarios despectivos que compartieron el gobernador Ricardo Rosselló y parte de su círculo cercano de trabajo en el chat que trascendió hace varios días y ha causado una ola de protestas exigiendo la renuncia del mandatario.

“No hay (en esa conversación) ningún respeto a la vida… Ahora entiendo por qué esto (NCF) está como está. Si los que están arriba (dicen eso), ¿dónde están las prioridades?”, lamentó Dimaris Traverso, quien no ha podido enterrar a su hijo de 23 años, encontrado muerto en su apartamento el pasado 20 de junio, ya que personal de Ciencias Forenses le ha informado que las pruebas de ADN para identificar a su hijo mayor podrían tardar de 90 a 120 días.

Dimaris lidero en la mañana de hoy una protesta pacífica frente al NCF. Tomando su caso como ejemplo, aunque destacando que hay familias que llevan más de un año esperando por la entrega de cadáveres de familiares fallecidos, Traverso resaltó que lo menos que exigen es empatía y respeto hacia el dolor y agonía que acompaña su pérdida ante la demora en la entrega de cadáveres.

“No podemos ser indiferentes. La forma en que se expresaron en ese chat… ¡No! ¡Wow! ¡Hasta ahí!”, puntualizó molesta.

Durante el chat se hace una referencia a la crisis que atraviesa el NCF a través de comentarios expresados por Christian Sobrino, quien en un momento del chat expresó “¿No tenemos algún cadáver para alimentar a nuestros cuervos?”.

El abogado de 35 años figuraba como el funcionario que más cargos ocupaba dentro de la administración de Rosselló. Era director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf); principal oficial financiero del gobierno (CFO, en inglés); representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal; director interino de la Oficina de Gerencia y Presupuesto; miembro exoficio de la junta de la Autoridad de Energía Eléctrica; y principal asesor del gobernador en Desarrollo Económico.

Traverso lamentó que la situación que enfrenta con su hijo se le abona el hecho de que el joven “no era nadie conocido (a nivel público)”.

De hecho, uno de varios cartelones de protesta colocados en la mañana de hoy frente al NCF hacía referencia a esta situación.

“¿Dime qué harías si fuera tu hija, Rosselló? ¡¡¡De seguro noesperarías ni 24 horas!!!”, leía la pancarta.

De igual manera reaccionó Ada Reyes, cuyo hijo de 16 años fue encontrado muerto de forma violenta el pasado 10 de junio, cuatro días después de haber sido reportado desaparecido junto a otro adolescente en Canóvanas. El NCF no le ha entregado el cadáver de su hijo, explicó, porque también esperan por las pruebas de ADN para identificarlo.

“Eso (el chat) da mucha rabia y coraje ante la insensibilidad de una persona líder del pueblo. Alguien debe sentir empatía”, manifestó visiblemente emocionada Reyes.

La mujer, residente del municipio de Bayamón, no pudo evitar expresar coraje por la mofa en el chat a la crisis que atraviesa el ICF y afecta sus operaciones.

“¿Reírse de la desgracia ajena? Uno no puede más que sentir indignación, rabia y mucho coraje”, subrayó al resaltar la tristeza que siente por no poder llevar los restos de su hijo a descansar.

En el caso de su hijo, explicó, el NCF no ha procedido con la autopsia hasta que se identifique formalmente el cadáver con las pruebas de ADN.

“Dicen que aún con su récord dental no pueden (identificarlo)”, sostuvo al lamentar que, mientras tanto, los restos de la menor que falleció hace unos días tras caer de la cubierta superior de un crucero ya le fueron entregados a sus familiares para poder sepultar a la niña.

Traverso, por su parte, vive angustiada sobre la causa real de la muerte de su hijo, la cual anticipó podría haber sido el resultado de la ingesta de bebidas energizantes ya que, según dijo, su hijo tenía una agenda de trabajo cargada, con dos trabajos.