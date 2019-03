Alejandro del Carmen, nombrado como “comisionado especial” por el juez federal Gustavo Gelpí para la Reforma de la Policía, dijo que ayudará a la Uniformada en el establecimiento de un proceso objetivo para los asensos de rango de los oficiales.

Dijo que es necesario “establecer un programa porque los asensos deberían ser objetivos”.

Recordó que en Estados Unidos los departamentos de policías tienen un proceso uniforme.

Ante la defensa de algunos sectores a mantener la discreción en algunos asensos, Del Carmen indicó que “es importante que se discutan estos temas de forma seria y concreta”.

“Creo que las diferentes etapas que se deben llevar para llegar a algo objetivo es muy importante para la integridad de la Policía y para que la Policía se vea, a nivel de Estados Unidos e internacional, como un modelo”, sostuvo.

Agregó que “las normas que existen en Estados Unidos es que todo tiene que ser objetivo. Tiene que haber un instrumento que se debe usar y un proceso para usar para la selección de los individuos de la Policía”.

“A nivel de sargento hay exámenes (en Estados Unidos) y hay una especie de índice que se establece. De teniente para arriba son entrevistas y hay personal de consultoría que llega a la Policía a ayudar a establecer estos programas como algo independiente. Ese debe ser el enfoque que debemos tener en Puerto Rico”, abundó.

Del Carmen estuvo hoy en el Tribunal Federal, donde participó en su primera vista de la Reforma de la Policía desde que fue nombrado comisionado especial de la Uniformada por parte de Gelpí en noviembre pasado.

El nombramiento surgió después de que en octubre pasado arrancara el periodo de cumplimiento con el acuerdo federal de la Reforma de la Policía y que será medido por el monitor Arnaldo Claudio.

“Mi rol nuevo como ‘Special Master’ (comisionado especial) va a ser identificar y ayudar en toda las áreas que la Policía necesite ayuda, en las áreas que existe déficit, donde todavía no han llegado al nivel que deben estar, para que el monitoreo sea apropiado y eventualmente la Isla salga del acto judicial en el queestá la Policía”, explicó.

“No hay cosas que me preocupan, pero el reto sí es amplio. Hay muchas áreas de la Reforma que se deben abordar. Una de las cosas que hemos discutido con el Departamento de Justicia es el sistema tecnológico y la habilidad de la Policía de tener las estadísticas que ahora el monitor va a requerir cada dos o tres meses. No solo es importante que estas estadísticas sean acumuladas, sino también tener la capacidad para poderlas tener”, afirmó.

Natural de Nicaragua, pero criado en Estados Unidos, Del Carmen lleva 21 años en el campo de la criminología, materia que estudió en la Universidad de Florida State.

Además de trabajar con otros departamentos de policías en Estados Unidos, laboró por dos años para Claudio en la Reforma de la Policía de Puerto Rico.