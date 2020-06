El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales, adelantó hoy que recurrirá una vez más a los tribunales luego que el presidente de la empresa 313 LLC, Ricardo Vázquez Hernández, se negara a responder a qué precio adquirieron las primeras 1,500 pruebas rápidas serológicas para detectar el COVID-19 que le vendieron a sobreprecio al Departamento de Salud.

Mientras, el representante no descartó nuevos referidos a las agencias de ley y orden tras la vista pública de hoy. “Van a haber personas referidas”, sostuvo.

Vázquez Hernández se negó hoy a responderle a los miembros del organismo cuánto pagó 313 LLC por las pruebas rápidas bajo el alegato de que la información no era “pertinente” y de que se trata de una estrategia de negocio. “Yo voy a ir al tribunal a solicitarle al tribunal que usted le conteste eso al pueblo de Puerto Rico, no a mí, porque me parece que es una información bien relevante y necesaria en nuestra investigación y usted con sus contestaciones obstaculiza, obstruye que podamos hacer la investigación como se debe. Es una acción bien temeraria de usted”, sostuvo Morales.

“Los actos tienen que tener consecuencias. No podemos seguir mirando para el lado bajo el pretexto de que esos son cosas confidenciales de negocios. Para eso tenía que pensarlo antes y no hacer negocios con el gobierno de Puerto Rico”, puntualizó Morales.

Según la orden de compra, Vázquez Hernández le vendió al gobierno las primeras 1,500 pruebas a $45 cada una, cuando el valor original rondaba en los $15 por unidad. Mientras, las posteriores 100,000 alcanzaron los $36.

A pesar de que el deponente se negó a contestar la mayoría de las preguntas esbozadas por los miembros de la comisión y consultaba prácticamente cada respuesta con su abogado, éste confirmó que la venta de las pruebas serológicas fue el primer negocio que hiciera 313 LLC a dos años de su incorporación. Dijo, además, que la orden de compra de los primeros 1,500 rapid test se concretó en menos de 24 horas y que -contrario a lo establecido en el acuerdo- Salud pagó el 100% de la factura, un total de $67,500, sin haber recibido ni una sola prueba.

En una segunda orden de compra, esta vez de 100,000 pruebas a un costo de $3.6 millones, la agencia volvió a pagar la totalidad del dinero previo a cualquier entrega.

La primera hora de la vista pública se basó en el reclamo del deponente a testificar a puerta cerrada, solo ante los miembros de organismo legislativo. Vázquez Hernández alegó que no podía discutir públicamente cierta información, la cual catalogó de confidencial, por estar actualmente bajo investigación en el Departamento de Justicia, agencia con la cual está cooperando. No obstante, en una votación unánime los miembros de la comisión negaron la solicitud.

“Nosotros queremos hacer esto a la luz del día. A usted se le otorgaron unas órdenes de compra con fondos públicos…y a este pueblo es al que nosotros tenemos que rendirle cuentas al final del día”, expresó Morales.

Vázquez Hernández no respondió cuánto pagó 313 LLC por las pruebas serológicas que vendieron al Departamento de Salud ni si tiene otras corporaciones registradas a su nombre a pesar de que uno de los correos electrónicos para completar la transacción con Salud salió, precisamente, de una dirección de una de esas corporaciones, señaló Morales. “La respuesta de 313 es que objeta la pregunta por pertinencia”, respondió una y otra vez Vázquez Hernández.

“Yo considero que es una obstrucción de su parte no contestar estas preguntas porque para nosotros es bien importante tener todo claro”, agregó Morales.

“Lamento que le quiera decir a esta comisión cuales son las preguntas que usted quiere que le hagan. Para mí es importante saber si tiene otros negocios incorporados, establecidos, cuáles son sus funciones, cuáles son sus relaciones con el gobierno de puerto rico y cuáles son sus socios y usted ha venido aquí a negarse a dar esa información”, añadió el representante

Vázquez Hernández alegó que para lograr la obtención de ambos contratos no medió ninguna intervención ni comunicación previa con funcionario de gobierno. La primera comunicación del Departamento de Salud la recibió de la exsecretaria Auxiliar de Administración de Salud; Adil Rosa, el 19 de marzo para la cotización de las pruebas. El 20 de marzo, Vázquez Hernández envió la comunicación con el estimado.

“¿El primero y único negocio que ustedes han hecho es este? ¿Exclusivamente este?”, le cuestionó el senador independentista Denis Márquez, a lo que el deponente respondió en afirmativa. No obstante, rechazó que hubiera solicitado por adelantado el pago total del dinero estipulado en ambos contratos, aunque -al recibirlo- tampoco le notificó a Salud que eso no era parte de los acuerdos.

Fue también para esos días de marzo que Vázquez Hernández incluyó a tres nuevos socios a 313 LLC que había sido creada en el 2018.

Sobre la segunda orden de compra hay un litigio vigente en los tribunales luego que el Departamento de Salud le exigiera a 313 LLC que enmendara el precio de las 100,000 pruebas, 51,000 de las cuales siguen sin ser recibidas por la agencia a pesar de que se encuentran en la isla. La agencia alegó, además, que la corporación no cumplió con el término de entrega (de cinco a siete días) estipulado en la orden de compra. No obstante, Vázquez Hernández alegó que el material se retrasó debido a los contratiempos que había en aduana.

El también abogado compareció hoy ante la Comisión de salud luego que la Cámara de Representantes acudió al Tribunal de Primera Instancia luego de haber citado en tres ocasiones a Vázquez Hernández, sin haber logrado todavía su comparecencia.

Morales indicó que lo ocurrido en la vista pública de hoy no paraliza la entrega del informe -pautada para el viernes- sobre la investigación que realizó la Comisión de Salud relacionada con las compras de emergencias realizadas por el gobierno para atender la emergencia por el COVID-19.

“Yo estoy trabajando en ese informe y espero poder incluir esta vista. Si se me quedara algo lo radicaría posteriormente, pero no paraliza la redacción de esta informe”, dijo.

Según contenido en el informe preliminar, entre los referidos están el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD, José Burgos, y la ex secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo. También figuran como referidas la exsecretaria Auxiliar de Administración de Salud; Mariel Rivera Rivera, requisidora en Salud, ambas por aparentemente violentar su funciones y deberes.

Los referidos serían a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor

En el caso de Burgos, a quien se le señaló por presuntamente haber cometido perjurio, fue referido al Negociado Federal de Investigaciones a Burgos.