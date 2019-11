El congresista republicano Don Young (Alaska) reconoció este lunes que la tardanza en el desembolso de fondos federales destinados para la recuperación de la isla obedece a que el “pozo está contaminado” por acciones de la pasada administración encabezada por Ricardo Rosselló Nevares.

“Diría que el pozo está contaminado por el gobernador anterior y la gente que controla el dinero está reacia a cumplir con sus obligaciones tan rápido como debiera hacerlo”, sostuvo el congresista tras reunirse por media hora con la gobernadora Wanda Vázquez Garced en La Fortaleza.

Destacó que “el sentir” de la Casa Blanca y la Oficina de Gerencia y Presupuesto federal respecto a este tema “no es bueno”. Por ende, sugirió a la gobernadora mantener la comunicación con ambos entes federales.

En esa faena, Young reconoció el trabajo de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

“Creo que estamos teniendo progreso. Jenniffer lo hace muy bien y yo tendré un poco de comunicación para ver si los tenemos (los fondos) más rápido”, sostuvo Young, autor en la década del 1990 de un proyecto de ley que impulsaba la estadidad para la isla.

Precisamente, preguntado sobre las posibilidades de éxito de un proyecto de status para Puerto Rico, Young reconoció que el asunto es escarpado en el Congreso de los Estados Unidos.