La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, resaltó esta tarde que las calles del Viejo San Juan están preparadas para recibir a los miles de boricuas y turistas durante el 50 aniversario de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Rodeada de un nutrido de artistas que participarán en el evento cultural que inicia este jueves, la ejecutiva municipal recordó que las fiestas tienen una "mirada distinta" para ayudar a los afectados por el terremoto de 6.4 que estremeció a Puerto Rico la semana pasada.

"Vamos a ayudar a nuestras hermanas y hermanas del sur de Puerto Rico", aseguró.

Cruz dijo que ejemplo del respaldo a esta causa es que a partir de mañana a las 3:00 p.m. en el Teatro Tapia venderán el cartel oficial de las fiestas, realizado por el artista Antonio Martorell y la brigada de arte urbano del ayuntamiento a un costo de $50.

Según la alcaldesa, en principio esta obra de arte se iba a repartir gratis.

"Les recuerdo que estos 50 años de las fiestas marcan los 500 años del Viejo San Juan y por lo tanto se están haciendo otras iniciativas", estableció.

El pronunciamiento de la ejecutiva municipal se produce a un día de que anunció que el evento cultural continuaba en pie, pese a los múltiples reclamos de cancelación por el terremoto de 6.4 que sacudió a la isla la semana pasada.

“Las Fiestas de la Calle San Sebastián no se van a cancelar”, dijo ayer la alcaldesa, a la vez que recordó que la actividad multitudinaria representa un activo para la economía de la capital.

Sobre los artistas que cancelaron su participación en las fiestas, la alcaldesa cantó un fragmento de una canción que dice "el que no está no hace falta".

El cantante dominicano Johnny Ventura, la Sonora Ponceña y Plenéalo anunciaron que no estarán en las fiestas.

La alcaldesa dijo que pese a estas cancelaciones, El Gran Combo, Ednita Nazario y Olga Tañón, por ejemplo, sí estarán en la festividad.

Añadió que el cantante boricua José Feliciano se une al evento y se presentará el viernes a las 4:30 p.m. en la Plaza del Quinto Centenario.

Aunque el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) canceló la tradicional Feria de Artesanías que se celebra en el Cuartel de Ballajá, un grupo de artesanos se organizó para presentar sus trabajos.

Carlos Meltz, presidente de la Coalición de Artesanías y Artes Populares de Puerto Rico informó a este medio que estarán ubicados en los pasillos de la estructura histórica.

La actividad "De Cataño pa' las Fiestas" que organiza el Municipio de Cataño en su bahía permanece cancelada.

Toma nota sobre la transportación

Cruz indicó que tanto el jueves como el viernes la transportación desde el estadio Hiram Bithorn y la estación Sagrado Corazón del Tren Urbano, en Santurce, comenzará a las 3:00 p.m. y se extenderá hasta las 12:00 a.m. y 1:00 a.m., respectivamente.

El sábado el transporte comienza a las 10:00 a.m. hasta la 1:00 a.m., mientras que el domingo iniciará a las 10:00 a.m. y terminará a las 12:00 a.m.

Cruz dijo que el estacionamiento del estadio Hiram Bithorn tendrá un costo de $5, mientras que el boleto para el transporte será de $2 ida y vuelta.

Las actividades artísticas en las tarimas acaban el jueves, viernes y sábado a las 11:00 p.m., pero el domingo terminan a las 9:00 p.m.

Rutas de desalojo