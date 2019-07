El senador Eduardo Bhatia, blanco de mofas, insultos y continuas insinuaciones sobre su orientación sexual, reaccionó indignado tras conocer el contenido completo del chat de Telegram del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, a quien le envió un mensaje.

“Acabo de leer gran parte de las más de 800 páginas de insultos tuyos, evidencia de actos de corrupción, comentarios enfermos, odio a la mujer, intentos de destruir carácter, homofobia, manipulaciones al pueblo, a los periodistas, a líderes políticos, religiosos y comunitarios. No tienen nombre ni tú, ni la sarta de títeres que ostentan el poder, pero no gobiernan”, dijo el también aspirante a la candidtatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD).

“A los inmorales asesores funcionarios de gobierno tuyos Carlos Bermúdez, Ramón Rosario, Edwin Miranda, Ricardo Llerandi, Christian Sobrino, Luis Rivera Marín, Elías Sánchez y quien más esté en ese chat son una vergüenza para Puerto Rico. Es evidente que son unos cobardes, mercenarios y personas de la peor calaña. Recurren al uso del poder para destruir reputaciones y familias. Eso es ilegal, inmoral y una traición tuya y de TODOS a sus cargos y a Puerto Rico”, sostuvo.

Bhatia defendió la dignidad de su familia, particularmente de su esposa Isabel, quien junto a él es mencionada en varias ocasiones en el chat.

“RENUNCIA y acaba ya con esta vergüenza en la que has sumido a Puerto Rico a nivel internacional, donde se nos señala de corruptos por tus acciones y la de tu mafia. En el momento de mayor dolor en nuestro país, de una crisis financiera y la devastación que aún sufrimos luego de los huracanes, has destruido la poca credibilidad, ignorando ley y orden, despachándote con la cuchara grande. Renuncia y termina con la humillación mundial que le has causado al país”, dijo Bhatia.

Bhatia califica a los participantes del chat de ser “cobardes, mercenarios y personas de la peor calaña”.

Para el también aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático PPD Roberto Prats las conversaciones del chat son “carpeteo moderno”, que pudiese desembocar en actos delictivos.

“Esto es un carpeteo moderno que no nos hubiésemos enterado que existía si no se hubiese hecho público y lamentablemente la incompetencia y la inmadurez no son delitos en este país y si lo fueran el gobernador tendría que ser residenciado”, apuntó Prats en entrevista telefónica con este diario.

“Estoy profundamente decepcionado como ciudadano en ver cómo el gobierno ha tonado a chiste la función más honorable que puede darle un ciudadano a una persona que dirija los destinos de su pueblo. Estoy con coraje como puertorriqueño, con un gobernador que ha deshonrado una oficina de la dignidad más alta del país”, agregó.

De Prats se dice que plagia “el look del gobernador”. “No es la barba sino el cerebro”, se comenta en el chat.

Prats exigió acción de la Legislatura.