Un grupo de organizaciones sindicales, cívicas, políticas y sociales convocaron hoy para una serie de eventos mediante los cuales, a partir de mañana, expresarán su rechazo al acuerdo que alcanzaron el gobierno y los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Las movilizaciones comenzarán mañana, con una vigilia a partir de las 4:00 p.m. convocada por el Capítulo de Jubilados de la Federación de Maestros. El día después, el Partido Independentista Puertorriqueño realizará una manifestación a partir de las 7:00 a.m., a la cual se unirán una veintena de grupos. Ambos eventos serán frente al Tribunal Federal, en Hato Rey.

“El acuerdo es malo para el pueblo de Puerto Rico. El acuerdo de Cofina implica la destrucción de los servicios esenciales. Y eso nos lleva a nosotros no solamente a hacer un planteamiento legal, sino que es imperioso que el pueblo de Puerto Rico se una a nuestro reclamo en la calle”, expresó el coordinador del Programa de Solidaridad de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego (ProSol Utier), Luis Pedraza Leduc.

El miércoles, 16 de enero, la jueza que preside los procesos de la quiebra del gobierno mediante la Ley federal Promesa, Laura Taylor Swain, celebrará una vista en el Tribunal Federal de San Juan para determinar si se ratifica el llamado acuerdo de Cofina. La vista podría extenderse hasta el jueves, 17 de enero.

El producto de la negociación entre el gobierno y los bonistas de Cofina propone un recorte de un 28% en el pago del principal que se le adeuda a estos acreedores. Como parte del acuerdo, una clasificación de los bonistas de Cofina recibirá más que otra, por lo que los llamados bonistas senior podrían recobrar el 93% de lo que pagaron al adquirir los bonos.

De acuerdo con representantes del gobierno local, el acuerdo representa un ahorro anual de $425 millones para el erario.

No obstante, representantes de las organizaciones que rechazan el acuerdo señalaron esta mañana que los números utilizados en dicha negociación no se sustentan con las proyecciones económicas que han realizado múltiples expertos.

Asimismo, el secretario de organización de la Federación de Maestros, Rafael Feliciano, sostuvo que los pagos que se le hará a los bonistas de Cofina ponen en riesgo la continuidad de los servicios que el gobierno debe ofrecer a los ciudadanos, así como el futuro de las pensiones de los empleados públicos.

“El acuerdo le favorece a los bonistas de Cofina porque por 40 años van a tener un pago garantizado, que cuando ellos invirtieron su dinero en Cofina, esa garantía no existía”, sostuvo Pedraza Leduc.

Como parte de la vista presidida por Swain, se separó un espacio para que entidades interesadas en el proceso de reestructuración puedan hablar a favor o en contra del acuerdo.

El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público y el Center for Popular Democracry fueron tres de los grupos seleccionados para participar de la audiencia, adelantó la portavoz del Frente Ciudadano, Eva Prados.

“El pueblo tiene que estar presente porque dinero va al pago de estos bonistas inescrupulosos es dinero que no va para garantizar las pensiones de nuestros jubilados, es dinero que no va a los servicios esenciales, es dinero que no va a nuestras escuelas, es dinero que no va a la Universidad (de Puerto Rico) que tanto lo necesita”, sostuvo Prados.