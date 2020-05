Aunque la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó una línea de crédito de $185 millones al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para que pudiese pagar las remesas correspondientes a los meses de mayo, junio y julio, la Junta de Gobierno del ente que administra los recaudos de los municipios determinó no acceder al préstamo.

La determinación implica que el CRIM deberá ajustar las remesas de estos tres meses a tono con la anulación de la Ley 29 que los eximía de pagar el plan de salud del gobierno y el retiro. Eso significa menos dinero para distribuir entre los municipios en comparación con lo que ya había estimado el organismo cuando existía la derogada legislación.

El presidente de la Junta de Gobierno del CRIM, Javier Carrasquillo, dijo que aunque necesitan la línea de crédito de $185 millones para pagar las remesas como lo estipularon contando con la Ley 29, los términos del contrato que exige firmar la JSF son difíciles de cumplir.

“No vamos a optar por la línea de crédito ofrecida básicamente no porque no la necesitemos, sino porque los términos y condiciones no son aceptables”, afirmó Carrasquillo.

“No nos sentimos cómodos con tener que pagar la totalidad (del dinero adeudado) a noviembre”, agregó.

Por lo tanto, la consecuencia será que habrá municipios que reciban remesas iguales a lo estimado con la existencia de la Ley 29 porque alcanzaron los recaudos presupuestados, otros que recibirán una cifra menor, algunos que no reciban remesas por esos meses y aquellos que adeudarán al CRIM porque se les pagó de más en meses previos.

Esas notificaciones saldrán -para cada municipio- en los próximas semanas. Carrasquillo explicó que aunque el CRIM pida a la JSF extender más allá de noviembre el término para cumplir con el pago en su totalidad de la línea de crédito, sería improcedente. Aclaró que después de noviembre el CRIM recibe los ingresos en recaudos de los municipios correspondientes al año fiscal 2020-21. Por ende, extender el pago de la línea de crédito después de noviembre equivale a comprometer dinero del próximo año fiscal para pagar una deuda que es del año anterior.

El CRIM necesitaba de la línea de crédito porque contaba con $132 millones que usarían para pagar las remesas de mayo, junio y julio. Pero la JSF, tras el fallo de la jueza federal Laura Taylor Swain, ordenó que los $132 millones, que provienen de transferencias del Estado a los municipios, debían ser destinados para abonar a la deuda de $198 millones de los municipios tras la eliminación de la Ley 29.

Entretanto, ya la Junta de Gobierno del CRIM nombró a los miembros de un comité que debe discutir opciones de financiamiento para los municipios de cara al comienzo del nuevo año fiscal, en julio.

Carrasquillo dijo que ese comité será presidido por el alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri y quedó compuesto por los alcaldes de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz y de Juncos, Alfredo Alejandro Carrión; de Comerío, Josian Santiago y el de Guaynabo, Ángel Pérez.

El CRIM igualmente informará en estos días a cada alcalde cuánto -a base de estimados- recibirán en remesas los municipios para el próximo año fiscal que comienza en julio, indicó Carrasquillo.

El también alcalde de Cidra había anticipado a El Nuevo Día que a partir del nuevo año fiscal quince municipios recibirán entre un 25 a 30% menos en remesas a consecuencia de la determinación de la jueza Swain que eliminó la Ley 29.