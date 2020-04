El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos Otero, informó hoy, jueves, que cuatro doctores dieron positivo a la prueba del coronavirus (COVID-19) tras haber atendido pacientes contagiados con la enfermedad respiratoria.

De esos cuatro, dos de los galenos son atendidos en unidades de cuidados intensivos debido a su cuadro clínico, destacó el pediatra.

"Ya tenemos médicos positivos con COVID-19, incluyendo médicos que su salud está bastante comprometida en estos momentos. Tenemos un compañero en un ventilador en uno de los hospitales, tenemos otro en la Unidad de Intensivos que no está en ventilador y tenemos varios compañeros en su casa en cuarentena, pero que ya han dado positivo al COVID-19, y están estables al momento", indicó Ramos Otero en entrevista radial (Radio Isla - 1320 AM).

"Conozco dos que están hospitalizados y, por lo menos, dos más que están en su casa, pero que están estables. Que yo conozco, por lo menos sé de esos cuatro", abordó.

El doctor recalcó que es imperativo que las instituciones hospitalarias brinden todo el material de cuidado sanitario a su personal para salvaguardar la salud de estos trabajadores esenciales en el manejo de la pandemia.

"No hay razón para que ningún hospital no cumpla (con las medidas de protección para prevenir contagios). Si ellos (los médicos) son la prioridad y son los que les dan primero no pueden decir que no tienen, probablemente es que están racionando por si hay un ‘boom’ de casos, pero eso no puede ser, porque estamos poniendo en riesgo al personal de la salud innecesariamente”, aseveró Ramos Otero.

En los pasados días, la cifra de personal de primera respuesta y seguridad contagiado con el coronavirus ha aumentado significativamente.

El secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, informó esta tarde, mediante un comunicado de prensa, que la cifra de agentes de la Policía bajo cuarentena aumentó a 386, por sospecha de contagio de COVID-19.