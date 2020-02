Una cuenta de GoFundMe a nombre de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, solicita $600,000 para costear su defensa por los dos casos de corrupción que enfrenta en el Tribunal Federal.

Este medio solicitó a la abogada de Keleher, María Dominguez, confirmar si la página web pertenece a la exfuncionaria. Sin embargo, al momento de publicar esta nota no hubo respuesta.

En el perfil online, escrito en primera persona, se reclama la inocencia de la pasada secretaria.

“Soy inocente de estos cargos, y continuaré luchando hasta que mi inocencia sea probada. Por eso es que estoy pidiendo su ayuda”, cita la publicación.

En la página se enumeran los problemas que enfrenta desde que se hicieron públicos los señalamientos. “No he sido hábil de trabajar o ganar un ingreso de la profesión a la que me he dedicado toda mi vida adulta. Vendí mi casa en Puerto Rico, gasté mis ahorros de toda la vida y mi cuenta de retiro, y me mudé con mis padres, quienes no tienen los recursos financieros para sustentarme”.

La cuenta de GoFundMe detalla que el trabajo de la exfuncionaria en la isla molestó al “status quo”. Agrega que siempre puso los intereses de los estudiantes sobre los intereses de los adultos.

“Al final, mis ambiciosos esfuerzos de reforma no fueron rival para las fuerzas que buscan mi ruina”, dice el escrito que acompaña la petición.

De la misma forma, sostiene que aunque Keleher "era vista como una intrusa”, su “meta” era que todos los niños puertorriqueños tuviesen acceso a la educación pública, atender la crisis financiera y reorganizar el sistema educativo.

En el GoFundMe se comparte otra página web en la que hay más información sobre la recaudación de fondos, incluyendo un espacio de “transparencia” que señala que recaudó $59,000 hasta el momento.