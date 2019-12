La temporada de huracanes 2019 finalizó hoy, sábado, con un saldo de 12 tormentas tropicales y seis huracanes de los que tres alcanzaron la categoría intensa (categoría 3, 4 o 5).

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) calificó como "preciso" su pronóstico para la temporada, porque la proyección sugería la formación de 10 a 17 tormentas, entre cinco a nueve huracanes y entre dos a cuatro huracanes de categoría mayor.

Dicha agencia federal resaltó que por cuarto año consecutivo se registró una temporada en la que, al menos, un huracán alcanzó la categoría 5. Este escenario no ocurría desde el 1998 al 2001, cuando también se reportaron temporadas por encima de lo normal en cuanto a intensidad de ciclones tropicales.

"Ese dato de que por cuarto año consecutivo se forma un huracán categoría 5 nos ofrece que en los años más recientes estamos viendo una intensificación de los ciclones tropicales. Eso sirve para que la comunidad científica discuta qué posibles efectos tiene el cambio climático sobre la intensidad de los ciclones tropicales", explicó la meteoróloga Fernanda Ramos, quien trabaja en el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La experta sostuvo que el dato no busca alarmar a la población destacando que el próximo año también puede haber otro huracán intenso que afecte un territorio, sino que dicho registro permite ampliar el proceso de preparación y educación para el momento en que exista una amenaza de un ciclón tropical para Puerto Rico u otro territorio.

"Algo que tenemos que recalcar es que para nosotros decir que el cambio climático ha tenido un efecto evidente sobre estos sistemas necesitamos ver eso por un largo periodo de tiempo y cuatro años no necesariamente significa un largo periodo. Pero ciertamente da paso a que se den más estudios al particular y no se descuide esta situación. Estamos viendo cambios sin precedentes en nuestra atmósfera", abordó Ramos.

Los tres huracanes que alcanzaron una categoría intensa esta temporada fueron Dorian, Humberto y Lorenzo.

Infrografía de los nombres que se utilizaron para identificar los ciclones tropicales que se formaron esta temporada. (NOAA0

De los ciclones tropicales que se formaron esta temporada, Dorian, Karen y Jerry amenazaron con impactar directamente la isla, pero su trayectoria cambió horas antes de un posible impacto.

Ese hecho no generó particular atención sobre la NOAA puesto que las trayectorias que se trazan para un ciclón tropical siempre varían de acuerdo a cómo responda el sistema atmosférico a los efectos locales (viento, temperatura de aire y agua) que encuentra a su paso.

"Nosotros los meteorólogos desconocemos qué ciclón tropical estaría impactando tierra, sobre todo Puerto Rico que está en la ruta de estos sistemas. Por eso nuestro mensaje no es especificar cuántos huracanes o tormentas se generen, sino que siempre enfatizamos en la preparación que se debe ejercer tan pronto comienza la temporada", indicó Ramos.

Fuera de Puerto Rico, la NOAA resaltó que este año se formaron cinco ciclones tropicales en el Golfo de México lo que supone el alcance del récord que se estableció en el 1957 y se repitió en el año 2003, cuando también se formaron cinco sistemas en esa zona.

Infografía de datos más relevantes de la temporada de huracanes 2019. (NWS San Juan)

Asimismo, la agencia meteorológica destacó que la tripulación del avión caza-huracanes realizó 57 vuelos para un total de 430 horas de misión en la que se buscaba proveer información precisa sobre pronóstico y ubicación de los sistemas tropicales que amenazaban con impactar algún territorio.

La próxima temporada de huracanes comienza el primero de junio del 2020. La NOAA indicó que planifica proveer su pronóstico para esa temporada a mediados de mayo del próximo año.