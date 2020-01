Guayanilla - Una casa colapsó en el barrio Verdún de este municipio y una decena de familias aledañas han desalojado sus hogares temerosas de que un terremoto tan o más fuerte que el de esta madrugada se suscite.

El colapso se dio en la calle Picaflor de la comunidad en Guayanilla. La planta alta de la casa cayó sobre los pilotes que la sostenían. Dos carros y una motora quedaron bajo los escombros.

El matrimonio que habitaba la vivienda logró salir con la ayuda de los vecinos, entre ellos, los dueños de la propiedad, Juan Pieretti y Felícita Pierantoni.

Pieretti y Pierantoni viven justo frente a la casa colapsada.

"Sacamos a los inquilinos por una ventana, porque la puerta quedó pillada. Ambos están bien y se fueron para Yauco con unos familiares", contó Pieretti, de 61 años.

El hombre estimó las pérdidas en $110,000.

Desalojan viviendas

Al momento de conversar con El Nuevo Día, Pieretti y Pierantoni se preparaban para desalojar su casa y ubicarse en un refugio habilitado por el Municipio de Peñuelas en el barrio Macaná.

Aunque no sufrieron daños en su casa, Pierantoni dijo que optaron por irse "por el miedo y por el nene (su hijo de 11 años)".

"Nunca imaginé que iba a tener que desalojar mi casa. Esto es peor que el huracán María, porque sientes que se te va a caer la casa encima. Es lo peor que me ha pasado en la vida", expresó la mujer, de 43 años.

Otra que estaba desalojando su casa era Leonilda Vega, de 62 años y quien dijo ser paciente mental.

"El temblor me rompió todo dentro de la casa, pero gracias a Dios no tuve daños estructurales. Me voy (para el refugio) porque estoy bien ansiosa", dijo Vega, quien dejaba su casa junto a su hijo.

Por su parte, Alex Ramos, de 43 años, dejó su casa junto a su madre, hijo y sobrina, entre otros familiares.

"Hay que hacerlo por el bien de mi familia, aunque jamás pensé que pasaría por algo así. Determinamos que es lo más seguro", declaró.