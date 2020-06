Una familia en Canóvanas denunció un patrón de hostigamiento y acoso racista por parte de su vecina, en una comunidad a la que se mudaron apenas hace ocho meses.

La situación tomó auge luego de que la madre de tres niñas denunciara los hechos en las redes sociales, en momentos en que la lucha contra el racismo se ha intensificado tras la muerte de George Floyd en Minneapolis a manos de la policía.

En una de las fotos se observa un dibujo en la cisterna de agua, de un muñeco negro con las palabras “Fo, apestan” , mientras en el balcón se observan colgando otras imágenes de muñecos negros.

"¡Indignante! Recién mudada y mi vecina nos recibe con este espectáculo de desprecio y racismo. Aparentemente le molesta que mi esposo e hija sean negros. Es triste ver que en pleno siglo XXI todavía pasen estas cosas", escribió Chanely Cortés en una publicación de Facebook que ha sido compartida más de 5,000 veces.

En entrevista con NotiUno 360, Luis Ramírez, esposo de Cortés, afirmó que la vecina también les grita insultos a ellos y a sus hijas.

“Me siento indignado. Yo no sé lo que es salir en plena confianza a mi balcón a disfrutar de mi propiedad sin que ella me grite improperios como ‘sucio’, ‘fo, apestan’, etcétera. Y no tan solo conmigo, sino también con mi hija, que es fuerte (la situación)”, dijo Ramírez en entrevista con la emisora.

El hombre sostuvo que los problemas con su vecina comenzaron desde que se mudaron el pasado octubre, cuando la mujer aparentemente los acusó falsamente de haberla agredido con piedras y huevos. Asimismo, dijo que la mujer coloca varios radios a todo volumen “las 24 horas del día” en dirección a su residencia, por lo que no pueden descansar.

La pareja recalcó que lo más difícil ha sido explicarles a sus hijas menores y adolescentes el por qué la mujer actúa de esa manera “por ser de otro color”. “No es justo”, afirmó Cortés.