La carencia de estadísticas diversas, actualizadas y accesibles al público que permitan generar un análisis detallado de la violencia machista que afecta a la isla impide el desarrollo de estrategias concertadas para atender este problema, que les ha costado la vida a 23 mujeres en lo que va de año.

“La única que tiene información actualizada es la Policía, pero, si miras cómo está presentada, la información es una que no le da a uno algo más allá de un número”, señaló Leila Negrón Cintrón, trabajadora social y activista.

Negrón Cintrón se refirió al portal del Negociado de la Policía, que presenta el número de víctimas fatales por violencia de género. Sin embargo, en otras páginas cibernéticas, como la de la Rama Judicial, el anuario estadístico más reciente disponible al público es del año fiscal 2015-2016.

En ese documento de la Rama Judicial –en cuanto al tema de violencia de género– aparecen las solicitudes de órdenes de protección emitidas, denegadas y archivadas. “Toda esa información está tan fragmentada, y eso es un gran problema”, sostuvo Negrón Cintrón.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), por su parte, replica en su página web los datos recopilador por la Policía. Las estadísticas más recientes, en este renglón, disponibles al público son hasta septiembre de 2017.

En el 2011, un informe del Departamento de Justicia federal reveló que la Policía de Puerto Rico no atendía adecuadamente las alegaciones de agresión sexual y violencia doméstica. También publicó que la Uniformada había fallado en guardar datos sobre esos temas. El documento incluyó, además, la urgencia de investigar denuncias de oficiales que alegaban presiones para manipular las estadísticas del crimen.

Para la teniente Aymeé Alvarado, coordinadora de la División de Violencia Doméstica de la Policía, los datos recopilados por el Negociado son confiables y fieles a los hechos. “No ganamos nada con cambiar las estadísticas. Al contrario, cuando hay alguna falla no intencional, que puede haberla, se toman las medidas correctivas. Lo que queremos es que la política pública de cero tolerancia a la violencia doméstica se cumpla”, sostuvo la teniente.

Según estadísticas comparativas recopiladas por la Policía a solicitud de El Nuevo Día, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2018 se registraron 5,745 incidentes de violencia doméstica, frente a 8,226 reportados para el mismo período en el 2017.

Mientras, hasta el 30 de noviembre, el Departamento de Justicia había radicado 4,747 cargos por violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54-1989) a un total de 4,373 imputados. La jurisdicción de Bayamón es donde más casos se han radicado, con un total de 714.

En cuanto a órdenes de protección, en el año fiscal 2017-2018 se solicitaron 11,331. De estas, 6,578 se otorgaron de forma ex parte (en una vista sin la presencia del agresor) y 4,022 se han adjudicado de forma final, de acuerdo con números solicitados a la Rama Judicial.

Ayer, una mujer fue asesinada en Toa Baja, pero al momento no hay detalles que apunten que se trata de un incidente de violencia de género, expresó el portavoz de la Policía, Axel Valencia.

Existen diferencias

La fiscal Zuleyka Rolón, directora interina de la Oficina de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales del Departamento de Justicia, explicó que dicha agencia genera el Registro Criminal Integral.

Esa plataforma, señaló, se nutre de la información que ingresan los fiscales conforme se atienden los casos en cada una de las etapas judiciales.

La funcionaria reconoció que los números recopilados por la Policía y la Rama Judicial no necesariamente coinciden con los generados por Justicia.

Rolón mencionó, por ejemplo, que una investigación iniciada por la Policía por violación a la Ley 54 puede ser radicada por fiscalía como otro delito, conforme al Código Penal. “Este número, para la Policía, cuenta como violencia doméstica, pero yo no lo tengo que necesariamente tener así”, explicó.

En los tribunales, se da básicamente el mismo proceso. Una petición de sentencia por violación a la Ley 54 puede culminar como una agresión agravada. “Los casos siempre van a estar ahí, lo que pasa es que no necesariamente los vemos reflejados en los mismos renglones”, sostuvo la fiscal.

Rolón aclaró, además, que los casos de asesinatos de mujeres no están clasificados bajo Ley 54 en Justicia. “Para efectos de nosotros, radicamos el caso bajo el Código Penal y no bajo la Ley especial de Violencia Doméstica”, dijo.

“No hay diferencia en el trabajo que se hace o en la investigación, sino que no se refleja como una violencia doméstica sino como un asesinato”, puntualizó.

Rolón señaló que acostumbran a compartir estadísticas con los otros componentes de seguridad cuando es solicitado. No obstante, el acceso al Registro Criminal Integral es limitado, ya que contiene información privada tanto de la víctima como del sospechoso.

¿Y el análisis?

Una de las mayores deficiencias en las estadísticas recopiladas desde el Estado es su generalidad y la falta de seguimiento, argumentó Negrón Cintrón.

Indicó que, una vez se recopila una violación o una muerte por Ley 54, la información no es validada mediante seguimiento. “Todo va por violencia doméstica, pero las características particulares de esos casos no seconocen. No se sabe si había orden de protección, si el agresor tenía historial... Y eso es vital para establecer un plan nacional para atender la violencia doméstica”, señaló la trabajadora social, y advirtió que algunos de esos detalles se conocen solo en aquellos casos que trascienden en los medios de comunicación.

La demógrafa Judith Rodríguez recordó que, bajo la administración de Sila María Calderón, se concluyó que no existía una definición uniforme de conceptos entre las agencias de seguridad.

“No había un concepto general y, si operacionalmente no tienes una definición clara, no puedes articular esas diferencia y lograr que se minimicen. Ahí es que viene la importancia de la procuradora de la Mujer y el Instituto de Estadísticas”, enfatizó Rodríguez.

La implementación de la educación con perspectiva de género, la seguridad de fondos recurrentes a las entidades que trabajan con esta población y una política pública clara y contundente de cero tolerancia son áreas que también se deben atender, abundó Negrón Cintrón.

Destacó la necesidad de desarrollar una estructura que recopile estadísticas sobre temas de género que funcione separada del Estado, tal y como han hecho países como España y Brasil.

“Lo otro terrible que ha estado pasando es que, desde el gobierno, nos han estado diciendo que la criminalidad ha bajado, pero el asesinato de mujeres ha aumentado el doble en comparación con el año pasado. Y eso es casi como decirnos que los asuntos de las mujeres no importan”, lamentó Negrón Cintrón.

Impacto a las entidades

La carencia de estadísticas y de seguimiento a las muertes tienen un impacto directo también en las organizaciones sin fines de lucro que dependen de fondos solicitados a través de propuestas federales.

Usualmente, explicó Negrón Cintrón, esa información es esencial para el tercer sector a la hora de rendir cuentas y justificar el presupuesto y los servicios ofrecidos.

“Si uno quiere un dato estadístico para sostener y presentar una propuesta, es un lío. Y esa radiografía o fotografía es de, posiblemente, uno o dos años atrás” dijo Aida I. González, directora de la Oficina de Desarrollo Humano del Municipio de Caguas.

“Es un área que debe ser atendida con la misma urgencia de cualquier servicio directo, porque es de la única manera a través de la cual podemos saber si esto se está reduciendo o está incrementando”, aseveró González.