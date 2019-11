El Senado de Puerto Rico desistió de llevar a votación el jueves un proyecto de ley por petición que, según la senadora popular Rossana López León, tendría el efecto de privatizar al Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico.

López León identificó al peticionario de la medida, radicada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, como Segundo Rodríguez Quilichini, rector del RCM. Sin embargo, en declaraciones escritas, el académico rechazó que se pretenda dejar a la institución en manos privadas.

El portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, no explicó la decisión de dejar el proyecto en lo que se conoce como Asuntos Pendientes.

“El asesor legal, un licenciado de apellido Feliciano, me aceptó que la medida había sido solicitada por parte del rector”, dijo López León a El Nuevo Día. “Dijo que era para atraer más fondos al recinto, pero eso no es verdad. Lo que quieren es coger los millones que hay en el RCM asignados a investigaciones”, agregó al sostener que el proyecto fue retirado del calendario de votación final porque se comprobó que el Senado Académico del RCM no le había dado el visto bueno a la propuesta.

“Ningún rector, por su cuenta, puede establecer algo así sin la certificación del Senado Académico”, dijo López León.

El RCM sostuvo, al justificar la medida, que la legislación promueve y facilita que el campus pueda expandir sus programas de residencia.

El proyecto autoriza la creación de corporaciones subsidiarias, es decir, una entidad que se encuentre bajo el control de una empresa separada -en este caso la Universidad de Puerto Rico (UPR)- u otros organismos, programas o entidades dentro del sistema de la UPR para: “recibir, custodiar, administrar donaciones, transferencias de activos, recursos o fondos externos al RCM”.

Este es el proyecto del Senado 1430:

López León dijo que, con ese lenguaje, lo que se busca es abrir las puertas a inversionistas para que creen corporaciones dentro del sistema universitario para entonces encargarse de ciertos programas del RCM.

El proyecto dispone, además, que se podrán crear corporaciones para dirigir, administrar y operar el Centro Médico Académico del RCM y para administrar las escuelas de Medicina, Medicina Dental, Enfermería, Salud Pública, Farmacia y la Escuela de Profesiones de la Salud.

Igualmente abre la puerta para que una corporación pueda administrar, custodiar y dirigir la operación de propuestas federales y estatales o cualquier fondo externo para las áreas de investigación, docencia y servicios del RCM. Además, el proyecto faculta la creación de alianzas público privadas tal y como están diseñadas bajo la Ley de Alianzas Público Privadas.

Todo este andamiaje sería regulado por la Junta de Gobierno de la UPR.

“Esto es una clara falta de respeto a la autonomía universitaria, a los cuerpos que rigen el RCM y que este proyecto, que haya sido sometido por el rector del RCM y su asesor, violando el procedimiento de que tenga que ser aprobado por el Senado Académico… esto pone en peligro uno de los recintos del principal sistema docente del país y el que alberga la mayor cantidad de investigaciones”, sostuvo López León ayer en el hemiciclo.

“Este proyecto da pie, incluso, a que todas las investigaciones y los fondos de investigaciones sean administrados y controlados por una corporación privada”, sostuvo.

Reacciona Ciencias Médicas

Según Rodríguez Quilichini, el proyecto no permite la intervención de entidades privadas o gubernamentales ajenas a la UPR en asuntos académicos, gerenciales u operaciones.

"Una lectura integral y correcta de la legislación permite concluir que su intención y propósito es fortalecer y ampliar la función educativa y de salud de nuestro Recinto, preservando su función pública. Asimismo, para que no haya ninguna duda al respecto, favorecemos que el lenguaje final de la legislación considerada, deje claramente establecido el rol público de nuestro Recinto y la preservación de la función pública de nuestros programas. Este proyecto fortalece y da certeza al marco legal de los residentes y médicos que sirven como columna vertebral del Centro Médico, en áreas críticas como trauma, neurocirugía, emergencias y otras áreas que ninguna otra entidad privada ofrece a favor de la población", sostuvo el rector en declaraciones escritas.

"Lamento que las personas que han divulgado esta desinformación y contenido de forma errada no se hayan comunicado conmigo para poder clarificar cualquier duda relativa a este proyecto que busca allegar fondos adicionales al Recinto”, expresó.

“El espíritu de este proyecto lo que busca es flexibilizar y agilizar procesos en el RCM. Esto, dentro de los márgenes de la actual reglamentación de la UPR", agregó.

La doctora Dharma Vázquez, decana de la Escuela Graduada de Salud Pública, dijo que actualmente la UPR tiene mecanismos para contratar empresas públicas y privadas en la Escuela de Medicina, no así en la Escuela Graduada de Salud Pública.