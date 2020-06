El nominado secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera Santiago, insistió esta tarde en que su intervención como Secretario Auxiliar de Menores y Familias en el caso de la niña Alma Yariela Cruz Cruz está “aclarado”.

Al ser abordado por la prensa luego de salir de una vista ejecutiva de la Comisión de Nombramientos del Senado, el abogado dijo confiar en haber despejado las dudas de los senadores que le cuestionaron sus ejecutorias de cara a su proceso de confirmación hoy en el pleno de la Cámara Alta.

“Siempre hemos estado dispuestos a contestar sus preguntas y aclarar cualquier situación”, dijo Rivera Santiago al referirse a los senadores. “Básicamente del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), de distintos asuntos que se puedan estar trabajando, cuáles son nuestros planes, nuestras expectativas, igualmente las situaciones que han salido públicamente ahora que con la vista de ayer el testimonio de ayer aclara y sale a relucir la verdad”, agregó sobre las dudas que tenían los legisladores.

Rivera Santiago insistió en que su manejo del caso de Cruz Cruz fue explicado ayer cuando Enid Dávila Hernández, la madre de una de las niñas que fueron presuntamente las víctimas en una escuela de Carolina en el 2016, dijo en una vista de la Comisión de Nombramientos del Senado que solo autorizó el cierre del caso judicial contra la menor debido a la exposición mediática.

En la misma audiencia pública, la mujer dijo que ella insistió en continuar con el caso debido al desinterés de la madre de Cruz Cruz en atender el problema. Descartó que existieran elementos raciales detrás de la radicación de faltas contra la menor y varios senadores de mayoría detallaron que los procuradores que llevaron el caso no tenían la facultad de cerrarlo sin la autorización de todas las partes.

El elemento racial en toda esta discusión fue introducido por Marcos Rivera, abogado de la familia de la estudiante en un pleito civil contra el gobierno, pero ha sido resaltado por senadores de mayoría como el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Salió a relucir que no era lo que se estaba estableciendo en los medios de comunicación, además de que obviamente soy negro”, dijo Rivera Santiago al aparentemente intentar decir que un negro no puede discriminar contra otro.

Cuando se le indicó que lo que realmente se cuestiona sobre su figura es el manejo del caso de Cruz Cruz, una niña de 11 años que el gobierno intentó procesar criminalmente, el nominado insistió en que en la vista pública de ayer se aclaró “de sobremanera el trámite real y lo que verdaderamente ocurrió”.

Rivera Santiago ha dicho que el caso de Cruz Cruz no debió haber llegado a los tribunales, por lo que se le preguntó si pudo haber sido más persuasivo para lograr que las partes entrarán en un proceso de mediación. El designado no contestó la pregunta.

“Como se dijo públicamente, quienes llevaron el caso fueron unos procuradores en Carolina. Son casos que, de manera ordinaria… los supervisores no intervienen en todos los casos y las jurisdicciones trabajan de manera independiente. Ese tipo de caso no se consulta”, dijo al insistir, nuevamente, que todo se aclaró en la vista pública de ayer.

“Está debidamente aclarado”, subrayó.

Preguntado si es capaz de resolver el caso que se vive todos los días en la fila del desempleo, Rivera Santiago sostuvo que tiene “la mejor intención” y que tiene un personal capacitado.

“Ciertamente la cantidad de reclamaciones son miles. No justifica…. hemos mejorado desde que llegamos y hemos subido las cantidades de solicitudes, pero no es suficiente”, dijo al pesar de que, al ser un nombramiento en plena sesión legislativa, no puede tomar decisiones relacionadas al cargo hasta que sea confirmado. “Desde reorganizar los trabajos, utilizar la tecnología… así que apostamos a la parte tecnológica como punta de lanza”.